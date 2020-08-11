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曾與蔡英文會面！美非政府組織被制裁：中國軟弱的表現

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▲▼ 。（圖／翻攝自twitter／@DCTwining）

▲ 北京制裁名單之一的美國國際共和和研究所總裁特溫寧（Daniel Twining）曾公開祝賀總統蔡英文今年的520就職典禮。（圖／翻攝自twitter／@DCTwining）

記者謝欣辰／綜合報導

大陸外交部發言人趙立堅10日宣布對在涉港問題上表現惡劣的11名美方人士實施制裁。其中，有5名是聲援香港的美國非政府組織高層。對此，在制裁名單中，也曾與總統蔡英文會面的美國國際共和和研究所總裁特溫寧（Daniel Twining）回應，中國的做法是「軟弱的表現」。

據《Voacantonese》報導，受到制裁的非政府組織高層人士包括美國國家民主基金會總裁格甚曼（Carl Gershman），美國國際事務民主協會總裁米德偉（Derek Mitchell），美國國際共和和研究所總裁特溫寧（Daniel Twining） ，非政府組織財務觀察執行長肯尼思·羅斯（Kenneth Roth），自由之家總裁阿布拉莫維茨（Mike Abramowitz）。

特溫寧說，這是在轉移人們對中共香港進行嚴酷鎮壓的關注。北京當局試圖用香港活動人士與外國勾結的罪名，來轉移中國人民和世界的注意力，「我認為很多中國人，當然很多香港人，都會認為這是軟弱的表現，而不是強大的表現。」

人權觀察組織執行長肯尼思·羅斯在Twitter發文，「我要說清楚，北京所謂的「壞行為」是我替香港人民發聲，因為北京壓迫他們的自由；今天在香港以「國家安全法」為名進行的逮捕，體現了香港人面臨的風險。」

自由之家總裁阿伯拉莫維茲表示，「我非常緊張，雖然中國對我個人或自由之家組織能做的，比他們已經對香港人和維吾爾人以及被中國政府壓制的其他人要少一點；但我們對中國政府的所做所為感到不安。」

特溫寧說，可怕的是，最和平、理性、主流批評中國的人士也被帶走，中國沒有致力遵守與英國政府和國際社會達成的國際協議，「我認為現在很多國家都在關注中國在香港的鎮壓，他們都不覺得這是中國的內政問題，這是一個價值，表明不能相信中國會遵守協議。」

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