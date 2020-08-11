馬里蘭州瓦斯爆炸！至少1死6重傷「兒童受困」　3棟民宅炸成廢墟

▲ 瓦斯爆炸讓現場殘破不堪。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國馬里蘭州最大城巴爾的摩西北部10日發生瓦斯爆炸意外，造成至少1人死亡及6人受傷，還有幾名兒童受困。爆炸威力摧毀至少三棟房屋及另一棟房屋的磚牆，磚瓦遍布整個社區，現場殘破不堪。

根據《路透社》，巴爾的摩消防局發言人亞當斯（Blair Adams）表示，救難人員在一片廢墟中挖掘，以手和工具尋找受困者，截至目前有1名婦女喪命，6人傷勢嚴重，正住院治療。當地媒體畫面顯示，爆炸現場部分房屋被夷為平地，到處都是瓦礫。

▲ 救難隊員推出死者遺體。（圖／路透）

消防部門當天稍晚在推特上說明，「我們正繼續清理建物殘骸，已確定是否有更多受害者。事故原因仍在調查中。」有消防隊員表示，當天稍早受困的部分受害者是兒童。

附近住戶馬修斯（Kevin Matthews）向《巴爾的摩太陽報》（Baltimore Sun）透露，有聽見受困兒童喊道，「來救我們！我們被困住了！」還伴隨著哭聲。馬修斯還目睹一名受害者頸部以下被埋，另一個人則躲在衣櫥裡。

鄰居瓊斯（Dean Jones）向當地電視台表示，「我沒有思考，沒穿鞋子就開始奔跑。我跟著煙霧走，開始大喊救命。」她和其他鄰居合力救出至少一名婦女，「他們說有個孩子在裡面，我沒找到。於是我說，我必須馬上回去。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。