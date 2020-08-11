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中保科7月合併營收11億餘元　累計前7月合併營收78.4億元成長1.2%

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▲中保科與台灣大車合作，協助車隊訓練100位駕駛學習操作AED與CPR隊。（圖／中保科提供）

▲中保科與台灣大車合作，協助車隊訓練100位駕駛學習操作AED與CPR隊。（圖／中保科提供）

記者余弦妙／台北報導

中興保全科技及其子公司七月合併營收為11億1406萬元，較去年同期增加37萬，成長0.03%。本年累計合併營收為78億4483萬元，較去年同期增加9303萬，成長1.2%。

中保科表示，系統保全今年一至七月累計營收小幅成長，客戶數穩定持續增加，其中力推的雲端警衛，透過各種感知偵測設備隨時監控、掌握客戶案場的各種狀況，從哪邊電燈不亮、地下室淹水，或是有人入侵，甚至發生火災事故，中保科的管制中心24小時都有專人待命，能在第一時間收到訊號，立刻前往協助排除狀況，提供服務，已有1700多件案場使用雲端警衛服務，市場反應正面。

中保科說，集團今年1至7月累計合併營收不受疫情影響，相較去年同期不減反增，顯示集團在全方位生活服務市場與智慧城市上的多角化經營策略收到功效。

此外，中保科說，旗下「立偉電子」持續拓展AED業務，自今年7月起與「台灣大車隊」合作，協助車隊訓練100位駕駛學習操作AED與CPR，並在車隊大台北地區服務的100輛計程車上裝載AED(俗稱「傻瓜電擊器」)，一旦119勤務中心接獲有人心跳停止倒下報案，會立即透過「全民守護者」APP推播派案訊息給患者所在地一公里內的計程車，司機可立刻就近派送AED到現場地點協助救援，提升AED機動性。

最後，中保科也提到，「全民守護者」APP，揭示全國公共場所AED地圖，不只方便查詢，更能在緊急事故發生時，透過APP呼叫119，再透過APP通知事故周邊的志願者取得AED，在救護車抵達前先進行黃金救援。

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