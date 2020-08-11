連日豪雨釀禍！西安600年歷史明秦王府城牆倒塌　4人受傷送醫

▲明秦王府城牆遺址倒塌。 （圖／翻攝澎湃新聞）

文／CTWANT

受到連日豪雨影響，西安知名歷史建築明秦王府城牆遺址8日上午驚傳坍塌，現場有4人遭坍塌時噴起的磚石擦傷，還有1輛公交車及3輛轎車受損，所幸無人受困，傷者已就近送至醫院治療，專家研判文物本體未受到破壞。

綜合陸媒報導，8日上午9時許，位於陝西西安新城廣場旁邊的秦王府的一處城牆驚傳坍塌，當時正好有一輛公交車經過遭受波及，還有3輛轎車受損，4人遭坍塌時噴起的磚石擦傷，被送往附近醫院治療，所幸無人受困，而坍塌的城牆長約10公尺，最深處可達5公尺。

▲明秦王府城牆遺址。（圖／都市青春頻道）

從專家目前研判，文物本體未受到破壞，文物部門正在進行後續保護處理。專家指出，前2年城牆就出現浸水病害，此次事故應是連日暴雨所致，修復後仍有文物價值，同時也表示應經常維護檢查，謹防再發生。

明秦王府城牆是朱元璋於洪武三年（1374年）指令修建，當時次子朱樉獲封為秦王鎮守西安。明秦王府城牆至今已有600年歷史，是明秦王城一部分，並於2003年9月被陝西省政府公布為第四批陝西省文物保護單位。

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