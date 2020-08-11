蘋果市值飆高　推動CEO庫克身價突破10億美元

▲蘋果公司的市值水漲船高，連帶使庫克本人的身家跟著飆漲。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

自庫克（Tim Cook）出任蘋果執行長9年來，蘋果公司的市值水漲船高，連帶使庫克本人的身家跟著飆漲。據彭博億萬富豪（Bloomberg Billionaire）資料，庫克身家如今已突破10億美元（約新台幣296.4億元）。

《彭博》報導，蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）離世時，蘋果的市值約為3500億美元，如今則正朝著2兆美元邁進，與此同時，庫克的身價也逐步攀升。

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與大多數彭博億萬富豪榜上的人不同，庫克為極少數以非創辦人身分擠進富豪榜的人，其財富絕大部分來自他1998年加入蘋果至今所獲的股票獎勵。

風險投資公司Hoxton Ventures合夥人坎吉（Hussein Kanji）過去曾因賈伯斯交棒庫克一事，對蘋果股價抱持疑慮，不過他表示，「科技景氣循環週期比我想像的還要長得多，而在這些股票中，蘋果已然成為歷史上最厲害的賺錢機器。」

庫克目前持有84萬7969股蘋果股票，相當於蘋果0.02%的股權，價值約3.75億美元。而此前的股票出售、股息等收益，則約為6.5億美元。

自庫克擔任蘋果執行長的第一天起，就獲得限制股的獎勵，這個月即將收到他的第9筆薪酬，《彭博》預估，這比薪酬將再使庫克淨資產增加約1億美元。