黃金利多藏變數！專家曝「2重大事件」恐改變金價走向　可能跌至1600美元↓

▲分析師認為有2事件可能改變黃金走向。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

黃金成為許多投資人的避險標的，隨著美元力道逐漸回升，抑制黃金上漲的幅度。截至稍早，12月黃金期貨價格下跌0.51%至每盎司2029.3美元。

黃金期貨、現價上週首次突破每盎司2000美元，投資公司US Global Investors的執行長Frank Holmes表示，很容易看到金價達到每盎司4000美元。他指出，新冠肺炎大流行時，G20 財長和央行不斷地印製鈔票，好刺激美國經濟發展，「我們還沒有看到央行在零利率的情況下大量印製鈔票，所以黃金變得非常具有吸引力。」

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財富管理公司 BMO Wealth Management 投資策略長 Yung-yu Ma認為，目前有很多因素支持黃金，但「2重大事件」發生可能影響黃金走向，「新冠肺炎疫苗的開發，以及美國11月大選很可能改變貴金屬的命運。」

紐約研究機構Third Bridge Group稱，大選後黃金價格可能跌至1600美元以下，然後到了明年會再次上漲。但金融數據分析商Refinitiv認為，美國的政治發展可能擾亂金融市場，並使金價上漲。

其他貴金屬部分，截至稍早，9月白銀價格下跌0.21%至每盎司29.2美元；10月鉑金價格上漲0.44%至每盎司1007.1美元；9月鈀金上漲0.42%至每盎司2280美元。