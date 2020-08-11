年薪90萬「非常低薪」！主計總處數字說話了　網點1關鍵：觀感差很多

▲多數上班族都希望能賺取到優渥的薪水。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在經濟不景氣的時代裡，幾乎人人都嚮往找到年薪破百萬的工作，一名網友就發文表示，先前曾有人討論「年薪90萬元」非常低薪，但經過調查後，他發現年薪90萬元已經高於80%的受薪階級了。因此他就好奇，「年薪90（萬元）算低薪喔？」貼文一出，立刻引發熱議，其中就有網友點破關鍵，年齡才是重點。

原PO在PTT的Gossiping板上，以「年薪90（萬元）算低薪喔」為題發文，先前曾有另名網友認為，自己年薪90萬元實在非常低薪，因此便激起他的好奇心。原PO表示，他透過行政院主計總處薪情平台的「個人薪資比比看」頁面查詢，發現年薪90萬元的價碼已經高過80%的受僱員工了，因此懷疑對方身邊的人應該都很高薪吧。

請繼續往下閱讀...

▲年薪90萬元已高過80%的受僱員工。（圖／翻攝自行政院主計總處薪情平台）

記者實際上平台搜尋後發現，若與全體受僱員工比較，全年總薪資90萬元介於第8及第9十分位數區間內，共有10%的受僱員工同樣落在這個區間內，且僅有10%的受僱員工高於這個薪資數目。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「沒房子就是低薪啊」、「看要跟誰比，但年薪90（萬元）算很不錯了」、「看住哪吧！住台北有點低」、「90（萬元）是要怎麼生活阿」、「銀行業隨便（一年）薪水都120（萬元）、科技業隨便都150（萬元）」、「不用繳房貸的話，生活品質還不錯」、「因為他說他的同學都一兩百（萬元），相較之下就是低」。

還有網友點出關鍵，薪資到底是高、是低，其實還是要取決於當事人的年齡，「如果剛畢業的90萬（元）算高薪了」、「看年齡，如果是30歲以上真的普通，30（歲）以下還算不差」、「20歲超過、30（歲）普通、40歲低薪」、「看年紀，23歲90（萬元）跟33歲90（萬元）觀感上就差很多」。