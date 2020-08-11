60年前剖白人吞肚！世上「最後食人部落」曝光　首領獸骨穿身…血抹全身跳舞

▲達尼人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

外界對於食人族、食人部落的好奇心極大，近期一名攝影師曝光了自己冒險進入紐幾內亞島的巴列姆山谷拍到的食人部落照片，畫面中揭露了食人部落首領霸氣的一面，全身不僅以灰色的顏料塗抹之外，鼻子更用豬肋骨穿過，以示自己的地位。據悉該部落曾在1961年吞噬一名美國人，造成國際關注。

根據英國《太陽報》報導，47歲攝影師帕奇（Roberto Pazzi）日前深入巴列姆山谷的達尼人（Dani）部落探訪，60年前該部落曾被懷疑吃下美國標準石油公司（Standard Oil）創辦人孫子洛克菲（Michael Rockefeller），至今仍是一個謎。

帕奇此次深入達尼人部落，了解其文化與生活，據悉該部落為世界上僅存的食人部落。男性通常僅穿著Koteka（陰莖護套），並以獸骨穿體展現地位；文化方面，家中若有親人過世，女性則會剁下一根手指，可說是讓人相當恐懼的部落；在食人文化方面，也是將獵物的身體刺穿，並敲暈、接著斬首後再將腸子、內臟除去點火燃燒，這時族人將會開心跳舞慶祝，接著將頭皮撥開、挖出大腦吃掉。

帕奇表示，1961年的洛克菲事件，當時他因為船體翻覆，爬上岸之後原想盜取部落文物展示，卻遭到達尼人殺害後吞下肚，「若推測沒有錯，那麼洛克菲就是這樣被活活吞下肚」。

此外，該部落實行一夫多妻制，喝酒儀式中更會喝對方的尿、或用血抹遍全身。如今這個神祕的部落透過帕奇的鏡頭，完整呈現在人們面前。

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