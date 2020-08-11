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刀一切...生牛肉詭異跳動16秒　媽媽嚇到不做飯：不敢煮了！

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記者李振慧／綜合報導

馬來西亞彭亨一名媽媽在家中做飯時遇到奇異現象，一塊已經被切下的生牛肉竟然在砧板上不斷跳動，宛如還擁有心跳仍然活著一樣，嚇得她不敢再繼續烹煮這塊牛肉，奇妙的景象被分享在網路後引發討論。

男網友@tterororo近來在推特中分享一段16秒影片，他表示媽媽在煮飯時意外碰到會動的生肉，覺得十分驚嚇。影片中可看到，放在砧板上的生肉竟然不停跳動，即使把它翻到背面也是一樣，而且一直持續到影片結束都沒有停止。

影片自上月31日po出後，累積觀看人次已高達101多萬次，有網友表示即使他在屠宰場工作也沒看過這種景象，還有人笑稱「這頭牛可能太新鮮了」、「把它放回冰箱可能會變回一頭牛」，不過也有網友po出類似影片顯示自己也碰過一樣情況。

影片爆紅後，男網友向當地媒體表示，這塊肉是家人於古爾邦節(Hari Raya Haji)期間從清真寺所得到，不過因為詭異跳動，導致媽媽不敢煮，所以最後他們都沒有吃。

▼家人帶回來的生肉竟然詭異跳動。（圖／示意圖／達志影像）

牛肉。（圖／達志影像／示意圖）

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