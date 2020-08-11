貿協董座黃志芳邀12家醫院院長座談　暢談醫療未來市場

▲外貿協會董事長黃志芳邀請12家醫療院所擔任領航員 致力推動國際醫療再出發。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會10日在臺北國際會議中心辦理「後疫情時代：臺灣國際醫療再出發」院長座談會，邀請國際醫療產業專家，與12家醫院院長及代表共同座談，會中大談國際醫療未來市場、數位轉型及創新模式，國際醫療未來市場、數位轉型及創新模式。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣防疫成果獲世界各國稱許，成為國際防疫的模範生，臺灣醫療品牌的國際能見度因此大為提升。外貿協會在6月初收錄臺灣成功的防疫經驗和防疫產業，建置「臺灣防疫國家館」英文網站，透過線上的資訊分享，以協助飽受疫情所苦的國家，早日遠離疫情。為善用此一優勢，進一步提昇台灣國際醫療在全球的地位，特別辦理本次座談會，希望將臺灣在醫療及防疫產業的軟實力推廣到國際。

請繼續往下閱讀...

臺大醫院院長吳明賢表示，在國際交流的部分，將加強視訊會議，同時參加線上展覽等行銷活動，建立醫療防疫產業搭橋機制。另外，也會透過該院新南向人員健康服務中心，為來往新南向國家人員健康護衛後盾，提供國際病人就醫多元服務。

林口長庚醫院副院長馮思中則說，國外許多目前無法來臺就醫的病患改以提供線上問診服務，提供遠距醫療諮詢，以維持對國外病患的照顧，也提到中東市場為臺灣國際醫療的利基市場。

另外，北醫附醫院長陳瑞杰表示，智慧醫療已運用在該院的加護病房，並指出智慧醫療可以跨時間及空間提供無遠弗屆的醫療照護，該院對非洲史瓦帝尼的醫療園外的照護與交流就是最好的例子。建議考慮在機場設置國際醫院，或運用一國一中心的專責，由負責的醫院到目標國家設立醫療據點。

貿協表示，這次的座談會參與業者包括醫療院所、醫材、藥品、旅遊業者與公部門代表共計，與會專家針對疫情過後國際醫療再出發，均認為創新模式及數位轉型是不可避免的趨勢，未來也可向非洲及中東等市場加強推廣臺灣的國際醫療服務。