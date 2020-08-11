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卜蜂7月營收18.84億元年增逾8%　擴大投資AI飼料廠助攻營運

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▲台灣卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

飼料及肉品大廠卜蜂公佈最新財報，109年7月營收達18.84億元，較去年同期成長8.01%；董事長鄭武樾表示，今年豬價因進口量減少價格有撐，後疫情時代推升冷凍調理食品銷量，預估營運可望維持高檔到中秋甚至年底，定調今年是在穩定中成長。

深耕臺灣超過四十年的台灣卜蜂是世界第一大飼料廠，事業體遍及全世界二十餘國。近年積極多角化經營，從原料到食品加工一條龍，持續投入技術研發與創新產品，以建立差異化競爭優勢。

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鄭武樾表示，卜蜂去年在產銷費用管控、育種管理、家禽家畜飼養育成率、種雞產蛋率、品牌經營、行銷實體通路及電子商務通路開拓等，各項經營指標均較往年進步，加上出售土地業外獲利的挹注，推升每股稅後盈餘創掛牌上市以來新高的經營績效，預期今年應有穩定性的發展。

新冠肺炎疫情衝擊歐美肉品市場，不少業者因員工染疫而暫停電宰作業，帶動豬肉價格回升，卜蜂表示，預估歐美業者受到疫情影響、肉品出口勢必減少下，預估營運可望維持高檔到年底。

另外，為因應全球布局與市場趨勢，卜蜂將在雲林科技工業區斥資逾8億元興建AI(人工智慧)自動化飼料新廠，整廠輸入世界級最先進AI生產設備及飼料製造技術，打造無添加藥物的智慧化產線，將逐年擴增產線規模，提供客戶安全無虞的優質雞豬鴨飼料產品，預估今年底可望投產。

卜蜂在台中市、南投縣、高雄市皆有生產基地，雲林是全臺首座應用AI科技與高度自動化的飼料廠，透過全智慧化製程與倉儲物流管理系統，強化生產履歷監管，不但符合環保法規，解決飼料交叉汙染與確保食品安全，也能以最少人力提高品質與效能，可望推升臺灣農畜牧業邁入智慧自動化的新世代。

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