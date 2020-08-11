全球500大企業出爐　中企佔124家首超美企　鴻海排名26

▲《財星》公布最新一期的世界500大企業，陸企打敗美企，成為排行榜上數量最多的國家。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國《財星》雜誌（Fortune）10日與全球同步發佈了2020年世界500大企業排行榜，排行榜以收入計算，排名前列公司仍為零售業及油企。美國零售業巨擘沃瑪特（Walmart）連續7年佔據榜首，中石化仍列第二，而國家電網則上升至第三位，另外中石油位列第四，但殼牌石油下降至第五位。

這是中國大陸（含香港）上榜企業（124家）首次超越美國（121家）。

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根據《財星》中文網報導，今年是《財星》雜誌連續第26年發布世界500強排行榜，而今年的世界500強排行榜企業的營業收入達到33兆美元，按年增長近2%，創下歷史新高，幾乎相當於中美兩國GDP的總和。進入排行榜的最低門檻也從248億美元提高到254億美元。

不過收入排名並不能代表盈利能力，今年上榜的124家大陸企業平均利潤（36億美元）僅為美國企業（70億美元）的一半，也低於全球500家大公司平均利潤41億美元。中國企業的平均銷售收益率5.4%，美國企業為10.5%；平均凈資產收益率9.8%，美國企業為17%，然而這還未算入中國和美國上榜企業平均雇傭員工數量的差別。

盈利方面，沙烏地阿美（Saudi Arabian Oil Company）仍以882億美元的利潤位居榜首。波克夏•海瑟威（Berkshire Hathaway）以814億美元的利潤緊追在後。中國工商銀行、中國農業銀行及中國建設銀行三大中國銀行繼續位列利潤榜前10位。

台灣部分，有九家企業入榜，依序為鴻海、和碩、台積電、國泰金控、廣達電腦、仁寶電腦、富邦金控、台灣中油及緯創。而鴻海是唯一躋身百大的企業，排名26，超越Google母公司Alphabet的29名。

