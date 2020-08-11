女友賣光光了！痴情男看「平台照片」心碎想放生　淚崩：只為了錢

▲如果情侶的價值觀不合，很容易就會出現摩擦。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶的價值觀如果不合，很容易就會起衝突，一名網友就發文表示，如果與女友的金錢觀有著不小的落差，「是不是可以放生了？」原PO曾經購買包包、項鍊等禮物送女友，這些東西明明很有紀念意義，但對方卻因為卡債還不出來，便透過平台賣掉以換取現金，因此他心中不免感慨，也開始思考彼此的未來。

這名網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，兩人在交往的過程中，他曾精心挑選好看的包包、項鍊、耳環等送女友，這些不單單只是禮物，裡頭還蘊藏著滿滿的愛與心意，非常有紀念價值。

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不過，由於原PO女友欠了一屁股債，因此便把這些禮物放上網路平台，變賣成現金以還清卡債。原PO得知女友的行徑後，既心碎又傻眼，因此就發文尋求網友意見，「這種只為了錢的女人是不是可以放生了？」

▲原PO送的禮物被女友拿去變賣。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

多數網友看到貼文後，一面倒留言勸分，「沒有正確的理財觀念，無底洞永遠補不完」、「沒有基本理財觀念就算了，還跟黑洞一樣，可以放生了」、「這種1+1沒辦法大於二的，我都建議分手」、「放生吧！不然之後換你被掏空」、「不是早該放生了嗎」、「別再幫別人養老婆了」。

不過，也有一些網友認為，「東西賣掉，回憶還在，不是賣人都不用擔心」、「也許不是不愛你，只是覺得東西只是東西而已，解決卡債比較重要」、「送她的就是她的，管他怎麼用」、「卡債看情況，如果遇到急難......難免」、「卡債還不出來，還紀念個X喔」。