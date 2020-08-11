　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮外傳槍響！特勤局證實槍手「傷重入院」　川普：世界本就很危險

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼8/10白宮外槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲案發地點已全面封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在美東時間10日在白宮進行防疫簡報時，突然在隨扈的護送下匆忙下台離場，原來當時白宮外發生槍擊事件。川普過幾分鐘重新回到台上證實這場槍擊，並表示據他所知，執法人員朝著某個人開槍；美國特勤局也在推特指出，一名特勤局官員和一名男性已被送往醫院。

▲▼8/10白宮外槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在隨扈的保護下離開簡報會。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，川普10日上午在白宮進行防疫簡報時，突然有名隨扈上台要求川普離場；數分鐘後川普回到台上並表示，白宮外發生槍擊事件，特勤人員已朝一名嫌疑人開槍，且有人被送往醫院，而目前情況已獲得控制。

美國特勤局（USSS）隨後也在推特發文證實，有名特勤人員涉及第17街與賓夕法尼亞大道的槍擊案；並指出一名男性與特勤局人員都被送往當地醫院，「在這次事件中，白宮沒有被攻破，也沒有任何被保護的人處於危險之中。」

川普後來在簡報會中讚揚了特勤局的迅速反應，並表示他對這個情況並不感到慌亂，「（槍擊）可能跟我沒有任何關係，很不行，這就是世界，這世界一直都是個危險的地方，這不是什麼獨特的事。」

《美聯社》報導指出，哥倫比亞特區消防局表示，其中一名男子傷勢嚴重；其他犯案動機與細節仍在調查當中。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
《2020米其林》必比登榜單出爐！　75家獲選
獨／李登輝遺體週五火化　追思禮拜跟愛子李憲文同教會
「台大秀智」火辣女醫白袍一脫…超胸半球全露！網暴動求看診
搭651公車遭夾頭！中和妹「摔出去暈好幾天」一照鏡子嚇到
快訊／男「拿辣椒水」闖照護中心噴員工！搶走100萬奔逃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貝魯特港發現「20個化學物質儲存箱」…部分外洩中！　義法專家急檢驗

黎智英遭逮捕　末代港督：對僅存的新聞自由「最殘暴攻擊」

【黃寶慧】慧眼看天下／川普派衛生部長訪台會蔡英文 還擬軍售「海上衛士」無人偵察機 吳子嘉：美頻挑釁大陸意圖影響選情！

電車到站前1.5km突煞車！40乘客乾等30分鐘　駕駛：我中暑啦

白宮外傳槍響！特勤局證實槍手「傷重入院」　川普：世界本就很危險

更新／影片曝！白宮外發生槍擊事件1傷　川普簡報緊急被護送下講台

川普政府擬禁「可能染疫公民」返國　人權團體痛批違憲

G7再往後延！川普想要11月大選後舉行　「擴大組織」將邀普丁

日本新任駐中國大使「內定垂秀夫」　過去功績耀眼…曾在台灣展蒐集情報能力

影／貝魯特爆炸增至163死6000傷！　路透：總統總理2周前就獲知2750噸硝酸銨存在

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

宥勝爬山滑倒受傷「演技大爆發」！　面露痛苦表情…女兒.老婆超心疼

《與惡》姐弟戀！曾沛慈「夢想和男友看棒球」　林哲熹有陰影：妳看過我開球嗎？

貝魯特港發現「20個化學物質儲存箱」…部分外洩中！　義法專家急檢驗

黎智英遭逮捕　末代港督：對僅存的新聞自由「最殘暴攻擊」

【黃寶慧】慧眼看天下／川普派衛生部長訪台會蔡英文 還擬軍售「海上衛士」無人偵察機 吳子嘉：美頻挑釁大陸意圖影響選情！

電車到站前1.5km突煞車！40乘客乾等30分鐘　駕駛：我中暑啦

白宮外傳槍響！特勤局證實槍手「傷重入院」　川普：世界本就很危險

更新／影片曝！白宮外發生槍擊事件1傷　川普簡報緊急被護送下講台

川普政府擬禁「可能染疫公民」返國　人權團體痛批違憲

G7再往後延！川普想要11月大選後舉行　「擴大組織」將邀普丁

日本新任駐中國大使「內定垂秀夫」　過去功績耀眼…曾在台灣展蒐集情報能力

影／貝魯特爆炸增至163死6000傷！　路透：總統總理2周前就獲知2750噸硝酸銨存在

「三級片皇帝」曹查理近況曝！1年爽拍40部激戰片　炒股輸光3760萬

國民黨公布「反貪腐」民調：61.4%民眾認蘇貞昌應為遠航超貸案負責

《2020米其林》必比登榜單出爐！台中首次入選21家　台灣菜有10家超風光

汽機車太吵注意了！超過標準用「聲音照相」開罰　最快10月上路

疑閃燈路口搶快！台中機車遭休旅車猛撞…卡車底被拖行30m　男騎士傷重不治　

字母哥輪休　暴龍奇兵布薛轟25分捕獵公鹿

中保科7月合併營收11億餘元　累計前7月合併營收78.4億元成長1.2%

獨／李登輝遺體週五火化　追思禮拜選擇跟愛子李憲文同一個教會

馬英九稱中共攻台「美軍不可能來」　國防部：國家安全不能依賴外援

「台灣面對威脅已是家常便飯」　吳釗燮：捐5100萬片口罩不求回報

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

國際熱門新聞

更／白宮外傳槍響！川普緊急被護送下台

放棄美國籍人數　今年暴增1210％

全球破2000萬確診！譚德塞：扭轉疫情不嫌晚

更／黎巴嫩總理正式宣布內閣總辭

實測14種口罩！N95效果最好　這3款最差

「首爾火海」非傳說！北韓火砲1hr能致20萬人傷亡

一個月被二度制裁　盧比歐回應了

全球染疫破2000萬人　這3國佔一半

iPhone 12價格搶先曝！　發表會時間、流程全揭露

美新一輪紓困　最快本周達成共識

美股道瓊漲357點！標普500差1.06％平歷史最高

美副總統推文挺黎智英：持續與港人同行

日本打造等比例可移動鋼彈　身高達18公尺

斯洛伐克驅逐「俄羅斯外交官」

更多熱門

相關新聞

更／白宮外傳槍響！川普緊急被護送下台

更／白宮外傳槍響！川普緊急被護送下台

美國總統川普於美東時間周一（10日）在白宮進行防疫簡報時，突然遭隨扈緊急護送下講台離開，留下錯愕的記者媒體。川普在幾分鐘內便重回簡報室，並告訴記者剛才看似突兀的應變行動，是因為白宮外頭發生槍擊事件。

川普政府考慮禁「染疫公民」返國

川普政府考慮禁「染疫公民」返國

G7再延　川普想要11月大選後舉行

G7再延　川普想要11月大選後舉行

芝加哥暴動「逾百人被捕」2中彈13警掛彩

芝加哥暴動「逾百人被捕」2中彈13警掛彩

美財長：TikTok無法以目前形式繼續下去

美財長：TikTok無法以目前形式繼續下去

關鍵字：

川普白宮槍擊特勤局北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

42個籃球場大「北市生態公園」落成

澎恰恰宣布破產扛億元巨債　楊繡惠給出1建議！

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

民眾退房隔天接飯店來電索賠

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

即／米克拉暴風圈觸陸！豪大雨擴大17縣市　

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

蔡依林現身農禪寺！緊身上衣「炸出深溝」

快訊／米克拉登陸了「2縣市防強風豪雨」　全台再下2天

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

更多

最夯影音

更多
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ
吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面