白宮外傳槍響！特勤局證實槍手「傷重入院」　川普：世界本就很危險

▲案發地點已全面封鎖。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普在美東時間10日在白宮進行防疫簡報時，突然在隨扈的護送下匆忙下台離場，原來當時白宮外發生槍擊事件。川普過幾分鐘重新回到台上證實這場槍擊，並表示據他所知，執法人員朝著某個人開槍；美國特勤局也在推特指出，一名特勤局官員和一名男性已被送往醫院。

▲川普在隨扈的保護下離開簡報會。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，川普10日上午在白宮進行防疫簡報時，突然有名隨扈上台要求川普離場；數分鐘後川普回到台上並表示，白宮外發生槍擊事件，特勤人員已朝一名嫌疑人開槍，且有人被送往醫院，而目前情況已獲得控制。

美國特勤局（USSS）隨後也在推特發文證實，有名特勤人員涉及第17街與賓夕法尼亞大道的槍擊案；並指出一名男性與特勤局人員都被送往當地醫院，「在這次事件中，白宮沒有被攻破，也沒有任何被保護的人處於危險之中。」

Update: the investigation into a USSS officer involved shooting is ongoing. A male subject and a USSS officer were both transported to a local hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger. — U.S. Secret Service (@SecretService) August 10, 2020

川普後來在簡報會中讚揚了特勤局的迅速反應，並表示他對這個情況並不感到慌亂，「（槍擊）可能跟我沒有任何關係，很不行，這就是世界，這世界一直都是個危險的地方，這不是什麼獨特的事。」

《美聯社》報導指出，哥倫比亞特區消防局表示，其中一名男子傷勢嚴重；其他犯案動機與細節仍在調查當中。