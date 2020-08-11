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超商雙雄7月營收雙創新高　統一超、全家股價紅通通

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▲振興三倍券刺激民生消費熱潮，統一超七月營收達230.6億元，創史上單月新高。（圖／記者張一中攝）

▲振興三倍券刺激民生消費熱潮，統一超七月營收達230.6億元，創史上單月新高。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券刺激民生消費熱潮，超商雙雄統一超、全家七月營收分別達230.6億元、78.3億元，雙雙創下史上單月新高，主因在於超商本業穩定成長，營收報喜也帶動台股今（11）日開盤股價上攻，吸引買盤持續敲進。

統一超109年7月合併營業額230.6億元，較去年同期成長3.02%。7-ELEVEN受惠持續推出創新店型，「7-ELEVEN DAY」、振興三倍券優惠等活動擴大買氣，並掌握鮮食、飲料、出版品等銷售商機，超商本業穩定成長；轉投資企業包括統一生活、博客來、統一速達、統一百華及酷聖石冰淇淋等表現亮眼，整體營運穩健向上。

請繼續往下閱讀...

其中， 7-ELEVEN扮演社會廚房角色，致力打造安心美味的鮮食，更將即食配菜、小吃等商品以吊掛式陳列，其中生鮮食品為主要成長動能，成長近六成，以主打健康概念的雞胸肉、溫泉蛋、玉米棒等最受歡迎；飲料部分，因國旅與夏季高溫，水、茶及運動飲料等需求提高，加上飲料抽抽樂與振興券兩倍用等獨家活動帶動銷售成長近一成。

▲全家便利商店推出中元節優惠方案搶市。（圖／全家提供）

▲全家便利商店推出中元節優惠方案搶市。（圖／全家提供）

全家便利商店109年度7月合併營收為78.3億元，年增13.52%，主因在於店數較去年同期增加7%，鮮食成長一成五，皆有效挹注營收。三倍券與多重優惠活動，各式話題新品連番上市，帶動鮮食中的現煮飲料品群，在七月的多重利多因素下交出成長近三成的成績。

另外，全家便利商店亦公佈第二季財報，Q2合併營收為211.1億元，稅後淨利為6.4億，較去年同期增加15.43％。累計上半年營收為409億元，稅後淨利為9.3億，較去年同期增加17.76%。

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