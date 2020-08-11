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日貨輪擱淺模里西斯海岸　居民用頭髮吸油汙救生態

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▲▼模里西斯漏油事件。（圖／路透社）

▲日本貨輪「若潮號」觸礁漏油導致模里西斯海岸線佈滿油汙。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

載有4000噸燃油的日本貨輪「若潮號」（MV Wakashio）7月25日在印度洋的珊瑚礁上擱淺，貨輪船身破裂，已有逾1000噸燃油外漏，引發東非模里西斯（Mauritius）環境浩劫；該國總理賈諾斯警告，船體已出現巨大裂縫，貨輪存在斷裂的風險。

據BBC報導，法國已從其海外領土留尼旺島（Réunion）派出了軍用飛機、專家小組與污染控制設備前往模里西斯，而日本則派遣了一支6人小組協助。模里西斯也調派海岸警衛隊與警察部隊駐守該島東南部。

由於海浪洶湧導致貨輪船身破裂，目前已有逾1000噸燃油外漏，從空拍照與無人機畫面可見，海岸線覆蓋著厚厚的黑色污泥與油汙，過去蔚藍的海水已不復見。

▲▼ 日本貨輪觸礁漏油引發模里西斯環境浩劫。（圖／路透）

▲德尼斯角附近水域燃油洩漏前後的比對圖。（圖／路透）

賈諾斯（Pravind Jugnauth）表示， 已請求國際提供緊急援助，10日抽出了500噸燃油，他們通過直升機將燃油載送到岸上並轉移到長鋪汽船公司（Nagashiki Shipping）船上。「若潮號」運營商商船三井（Mitsui O.S.K. Lines）上週試圖在貨輪周圍放置圍油欄，卻因為海況惡劣失敗。

商船三井執行副總裁小野彰彥（Akihiko Ono）9日在記者會上表示，對於這次意外事故，必須向模里西斯致歉，而他們也會竭盡所能解決相關問題。

模里西斯被譽為「印度洋上的明珠」，它的珊瑚礁舉世聞名，旅遊業也是該國重要的經濟來源。此次事故可能造成模里西斯環境與經濟上的雙重打擊。

▲▼ 模里西斯日本貨輪觸礁漏油事件。（圖／路透）

▲▼志願者自發投身清汙工程。（圖／路透）

▲▼ 日本貨輪觸礁漏油引發模里西斯環境浩劫。（圖／路透）

無數志願者加入拯救行列，他們將稻草裝滿麻袋或用褲襪編成的管子來防油，還有些人則在協助淨灘。路透社報導，模里西斯人也用甘蔗葉、塑膠瓶和頭髮製作圍油欄以防止石油洩漏擴散。

此次志願行動意外還引起了一股「剪髮熱潮」。島民們紛紛剪下自己的頭髮以便志願者能將樹葉和頭髮縫進漁網，讓其漂浮在海面上，並將浮油聚集起來，直到油被軟管吸上來。

「頭髮會吸收油，但不會吸收水，」生態旅遊機構模里西斯意識（Mauritius Conscious）的創始人特洛（Tello）在接受路透社採訪時說道。環保人士薩布隆（Ashok Subron）告訴法新社，「人們已經意識到他們需要投身處理這件事。我們在這裡是為了保護我們的動植物。」

▲▼ 模里西斯日本貨輪觸礁漏油事件。（圖／路透）

▲志願者將稻草裝滿麻袋或用褲襪和頭髮編成的管子來防油。（圖／路透）

「若潮號」擱淺的位置在模里西斯東南部德尼斯角（Pointe d'Esny）。這是一個國際保育區，海水與生態保育健全。該地區還包含被《拉姆薩爾濕地公約》指定為具有國際重要性的濕地。

非洲綠色和平組織（Greenpeace）擔心，此次事故將對模里西斯的生態系統造成無法挽回的影響。他們警告，模里西斯成千上萬的物種都有被淹沒在受污染海洋中的風險，這對該國的經濟、糧食安全和人民健康存在可怕風險；尤其模里西斯擁有如島蚺（C. dussumieri）等的世界獨有爬行動物種群，他們擔心這個物種群的生命是否會因污染而受到威脅。

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