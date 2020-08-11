川普狂轟對手「無能又被洗腦」　CNN：已讓拜登贏了選前辯論

▲美國前副總統拜登（左）可望在11月大選中代表民主黨挑戰現任總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國將於11月3日舉辦總統大選，現任總統川普幾個月來持續砲轟民主黨競爭對手，把前副總統拜登（Joe Biden）形容成一名搞不清楚狀況、無能甚至「被左派洗腦」的參選人。CNN政治評論員西里扎（Christopher Michael Cillizza）認為，川普的策略已經讓拜登在選前辯論會上獲勝。

川普把拜登描繪成一個失去理智、搞不清楚狀況的人，無法自立處事。他7月受訪時說，「拜登連2句話都說不出來。他們把他（拜登的輪椅）推出來，他上台重複說話，被問問題時朗讀提字機上的文字，然後就回到他的地下室了」。

川普批評拜登被左派「洗腦」，「他不知道自己在哪裡、在做什麼，而我們的國家將會承受苦難」。他還提到，77歲的拜登第三次競選總統，但「正在走下坡……不具備領導這個國家需要的力量、耐力與精神毅力」。

上述種種行為都是想要傳遞出一個訊息，也就是民主黨將要提名的總統候選人，精神狀態不適合擔任總統，無法勝任這份工作。

▲CNN政治評論員西里扎認為，川普把拜登形容成無能的人，實際上卻讓拜登贏得選前辯論。（圖／達志影像／美聯社）



西里扎引述Axios記者斯萬（Jonathan Swan）9日的報導指出，川普競選團隊把選前辯論視為拉近民調差距的重要轉捩點，日益重視。但是，一名內部人士卻說，「我不認為他（川普）把辯論看成最後轉捩點，只可能是最重要的（轉捩點）。我想，他總是覺得自己就可以創造轉捩點」。

西里扎非常同意上述觀點。他提到，從現在到辯論日，沒有任何明顯事件可以改變競選情勢，除非拜登挑選的副手人選糟糕到釀成一場大災難。川普花費好幾個月攻擊對手，實際上卻降低了人們對於拜登辯論表現的預期。如此一來，拜登在辯論時只要聽起來稍微令人信服、精通幹練，就可以顛覆先前被塑造的形象。

西里扎認為，根據以往經驗，拜登的強項從來不是口才，頂多是個平庸的辯論者，如今大眾期待降低，簡直是天上掉下來的禮物，甚至可以說，川普已經讓拜登贏得辯論了。如果拜登最終被視為贏得辯論，真的應該寫一封紙條給川普誠摯道謝。

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