川普政府擬禁「可能染疫公民」返國　人權團體痛批違憲

▲美國一名高級官員透露，川普政府正在考慮禁止「被合理認為染疫」的公民從海外返國。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情再起，一名高級官員透露，川普政府正在草擬一項法案，計畫禁止可能染疫的公民從海外返國。此消息一出，引發人權團體反彈，痛批此法違憲。

一名高級官員向《路透社》證實，川普政府正在考慮實施一項措施，授權政府針對「被合理認為」感染新冠肺炎或其他疾病的公民或永久居民實施禁令，禁止返國。

官員提到，草案內容與推動時程仍有變數，但川普的疫情工作小組預計本周還不會採取行動，屆時將由疾病管制與預防中心（CDC）公布相關法律。據悉，CDC目前尚未對此回應。

▲古巴民眾在美國駐哈瓦那利益代表處排隊，處理美國旅遊簽證。（圖／達志影像／美聯社）

川普政府自從疫情初期就推出一系列全面移民限制措施，暫時停止部分合法移民入境，也授權邊境政府單位快速驅逐未通過標準法律程序的移民。

此外，《路透社》於5月就曾報導指出，美國政府官員擔心，如果墨西哥疫情惡化，擁有美、墨雙重國籍者可能逃往美國，導致國內醫院面臨更大壓力。

美國公民自由聯盟（ACLU）移民權利計畫主任賈德瓦特（Omar Jadwat）發布聲明表示，禁止公民入境美國是違憲的行為，在這「已經出現太多錯誤的一年裡，又一個嚴重錯誤」。

根據約翰．霍普金斯大學數據，截至台灣時間11日上午9時30分左右，美國累計508萬8516起確診，16萬3400人染疫死亡，兩項數據都位居全球最高，也成為目前疫情最為嚴重的國家。

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