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店家拒收「200元紙鈔」還誤當三倍券！　她崩潰：連銀行都拒絕

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200元紙鈔。（圖／翻攝中央銀行券幣數位博物館網站）

▲200元紙鈔主墨色是綠色，正面以先總統蔣公生活化坐像為主題，背面則是總統府。（圖／翻攝中央銀行券幣數位博物館網站）

記者施怡妏／綜合報導

200元和2000元的鈔票自推出以來，民眾使用的普及率一直都不高，一名網友日前在ATM領了5張200元的鈔票，當下沒有想太多，沒想到卻處處碰壁。壽桃店的老闆不收，銀行人員也不願意幫她換成百鈔，拿到賣場結帳還被誤當成三倍券，令他崩潰大喊，「既然200元鈔票很少人使用，為何還要發行？」

原PO在臉書「嘉義市大小事」發文，上週在提款機領錢，點選「百元鈔」，卻拿到5張200元鈔票，當下也沒有想太多。她到了壽桃店訂購壽桃，店家以「200元鈔票很少人使用，找給客人，客人都不收」為理由拒收；到了銀行想跟櫃台小姐兌換成百鈔，對方卻回說，「200元鈔票只能在台灣銀行換，我們收到也是到那裡兌換」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 2000元鈔票,2000元,二千元,兩千元 。（圖／翻攝中央銀行券幣數位博物館網站）

▲2000元鈔票以紫色為主墨色，正面以科技為主題；背面以本土景觀及生態保育為主題 。（圖／翻攝中央銀行券幣數位博物館網站）

隨後原PO到賣場購物，結帳時拿出皮包裡的200元鈔票，收銀人員以為是三倍券，告訴她「不找零喔」。她急忙解釋，「這是鈔票，不是三倍劵」，收銀人員才將鈔票收下，「還好家樂福有收，不然真的要跑到台銀換鈔了」。

貼文一出後，網友們在底下留言表示，、「那我還收藏著50元的塑膠鈔票耶」、「如果說店家不收還情有可原，銀行不收就太...」、「可以收藏，未來可能會消失」、「還沒發行以前怎麼會知道沒人用」、「200元太多，需要輸出一下」。也有網友表示，拒收是違法行為，「拒收違法，可以去檢舉」、「流通貨幣拒收是可以裁罰的」。

中央銀行曾在臉書上發文，國際間發行2字頭鈔券相當普遍，各種鈔券的流通比率受面額大小與民眾使用習慣影響，有高有低，這是各國普遍現象，即使有些鈔券流通比率極低，例如2美元鈔券流通金額占比僅0.15%，2000日圓鈔券也只有0.18%，但該國政府也沒有將其廢除。

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