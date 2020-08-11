聯發科開盤跌逾1%　台股指數早盤小跌

▲台股早盤下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美股主要指數周一（10日）漲跌互見，投資人持續將資金轉向價值股，同時觀望美國振興方案的進展。台股今日開盤下跌38點，以12856點開出；早盤跌幅略收斂，暫報12878點，下跌16點。

晶圓代工廠台積電（2330）昨日公布2020年7月財報，合併營收約為1059.63億元，月減12.3%，年成長25%，雖不及6月突破1200億元關卡，但法人預估8月、9月因蘋果拉貨動能，營收可望維持1000億元以上水準。台積電今日以432元開出，下跌0.8%。

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聯發科（2454）7月營收266.92億元，月增5.59%，年增29.02%，為單月營收歷史次高水準，預期Q3營收將達825億至879億元，法人預估，後續8、9月業績可望進一步攀高，有機會挑戰歷史新高。聯發科今日開在698元，下跌1.13%。

股王大立光（3008）今日除息，每股發放現金股利79元，創下台股紀錄，此次將發出105.97億元現金股利，預計將為台股除息行情挹注資金動能。大立光昨日收在4000元，市場看好蘋果新機拉貨及近期偏低股價，將有望為填息行情添柴。大立光今日以3925元開出，上漲0.13%

美國總統川普周末簽署4項行政命令，包括失業救濟個人每周400美元；學生貸款還款期限延後；年薪未滿10萬美元者，政府提供期間內稅務減免。此次激勵措施不如先前一輪，而最新大型的振興方案仍卡在國會內動彈不得。

投資人持續觀望激勵措施的影響。道瓊工業指數周一上漲357.96點或1.3％，報27791.44點；標普500指數上漲9.19點或0.27％，報3360.47點，距離歷史高點僅差1.06％；那斯達克指數下跌42.63點或0.39％，報10968.36點。