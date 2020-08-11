G7再往後延！川普想要11月大選後舉行　「擴大組織」將邀普丁

▲美國總統川普再度推遲G7會議的時間。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普10日表示，他考慮在11月總統大選後舉行七大工業國集團（G7）峰會，另外，他會邀請俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與會。G7峰會原定6月於馬里蘭州大衛營舉辦，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情因素影響，川普此前一度宣布延遲到9月或再更晚舉行。

CNN報導，川普10日在記者會表示，他更傾向把G7峰會推遲到11月美國總統大選後舉行。G7會議每年都會更換主席，川普是今年的輪值主席，原定6月舉行，不過疫情爆發後，川普曾宣布延遲到秋季再展開。

G7的成員國為加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國，於1975年舉辦首場會議。俄羅斯媒體指出，1997年俄方加入後，G7曾更名為G8，不過烏克蘭危機爆發後，俄國便被凍結會籍。

被問及是否會邀請俄羅斯總統與會，川普表示他會這樣做，因為普丁代表「重要的因素」，「我當然會邀請他參加會議。」他補充，白宮尚未正式向其他領袖發出邀請，各方正持續協商，不過他有意讓非成員國出席G7峰會。

根據《路透社》，5月疫情肆虐期間，川普曾表示他希望擴大受邀者的名單，包括讓澳洲、俄羅斯、南韓、印度等國參加。如今他認為，在大選後舉行G7峰會，能有一個更平靜的氛圍。他還未給出確切的日期。