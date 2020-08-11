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貝魯特爆炸增至163死6000傷！　路透：總統總理2周前就獲知2750噸硝酸銨存在

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▲▼黎巴嫩貝魯特爆炸。（圖／路透）

▲貝魯特爆炸，重建之路遙遠。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據路透社取得的文件資料及黎巴嫩國安高層消息指出，國安官員早在7月時就警告總理和總統，港區倉庫囤放的2750噸硝酸銨（ammonium nitrate）極具危險，若不盡快轉移，爆炸將會對首都造成嚴重破壞。遭國家最高層級忽略的後果，便是大量死傷、數十萬人流離失所，「東方巴黎」面目全非。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）4日發生「宛如廣島原爆」的大爆炸，至今增至163死、逾6000傷，至少6000棟建築毀損，包括各國駐黎巴嫩大使館。先前報導指出，2750噸硝酸銨2014年從黑海國家喬治亞啟程後，在運往非洲國家莫三比克途中被黎巴嫩當局扣留，期間海關6度通報當局，但都不了了之，最終釀成災難。

路透社取得的文件，是由黎巴嫩國安總局發出，詳述爆炸使末，並提及一封在7月20日寄給總統奧恩（Michel Aoun），以及總理迪亞布（Hassan Diab）的私人信件。

▲▼黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun，左），以及總理迪亞布（Hassan Diab）。（圖／路透）

▲路透獨家指出總統奧恩（Michel Aoun，左）和總理迪亞布（Hassan Diab）早知情。（圖／路透）

文件中並未公布私人信件內容，不過國安高層向路透社透露，私人信件大致內容是今年1月啟動的司法調查結果，並警告當局應立刻將這批化學物品轉移存放，「如果這批原料被偷，可能會被用於恐怖攻擊。」

該名國安高層指出，「調查到了尾聲，總檢察官歐威達（Ghassan Oweidat）準備了最終報告交給當局」。「我警告他們如果爆炸的話，可能會摧毀貝魯特。」路透尚未就內容取得證實，除了匿名消息未有文本證據，總理和總統辦公室也未針對7月20日的信件內容回覆，總檢察官方面也無回應。

▲▼黎巴嫩貝魯特大爆炸。（圖／路透）

▲▼貝魯特大爆炸，至少6000棟建築毀損。（圖／路透）

▲黎巴嫩,貝魯特爆炸。（圖／路透社）

事實上，總統奧恩7日證實早在爆炸3周前，即獲知有大量危險物放置在港口，且已立即下令軍方及安全機構採取必要措施；然而他說自己的責任「到此為止，因為他無權管理港口內部事務。」

黎巴嫩衛生部長於當地時間10日證實，總理將在傍晚發表全國電視演說，正式率內閣總辭。此前在大爆炸發生後，已有4名內閣部長和7名國會議員請辭。

►更新／大爆炸近1周後　黎巴嫩總理正式宣布「內閣總辭」

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