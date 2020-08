一個月內被北京「二度制裁」　美參議員盧比歐：我才發現中國不喜歡我

▲共和黨籍參議員盧比歐(Marco Rubio)。(圖/達志影像/美聯社)

中國大陸外交部10日宣佈對美國進行反制,決定從即日起制裁在涉港問題上,表現惡劣的11名美方人士,其中參議員盧比歐(Marco Rubio)、克魯茲(Ted Cruz)及眾議員史密斯(Chris Smith)在一個月內遭到中方「二度制裁」。對此盧比歐回應,「我現在才發現中國不喜歡我。」

對於中方的制裁,盧比歐在推特表示,「上個月中國禁止我入境。今天他們制裁我。我不想疑神疑鬼的,但我開始認為他們不喜歡我。」

▲黎智英涉港版國安法被捕。(圖/路透社)

盧比歐隨後提到,香港有越來越多人因港版國安法被捕,黎智英和他的兒子被控「勾結外國勢力」,預期還會有更多人被捕,自由世界必須迅速做出回應,並為面臨風險的香港人提供安全的避風港。不過,他並未具體說明其他國家政府應如何應對。

繼美國宣佈制裁香港特首林鄭月娥等11人後,中國大陸外交部發言人趙立堅10日宣佈,中方決定從即日起制裁在涉港問題上表現惡劣的11名美方人士,包括參議員盧比歐、克魯茲、霍利、科頓、圖米,聯邦眾議員史密斯,以及美國國家民主基金會總裁格什曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨。

美國宣佈制裁香港有關官員後,駱惠寧曾表示自己是做了對的事情,並且他在美國沒有任何資產,美國的制裁只是做白工,「我也可以向川普先生寄100美元(約2940元新台幣),以供他凍結之用」。

除此之外,港府也發聲明表示,美國做法粗暴地干涉中華人民共和國內政,部分政客以香港為旗子,在中美關係之間製造事端,做法極不尊重,將損害香港與美國在各個層面的關係,特區政府對此感到非常遺憾。

