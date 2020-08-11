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科大副教授遭爆「賣官換論文」　免複製貼上直掛名！下屬無奈對話曝：可惜沒我名字

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圖、文／鏡週刊

勤益科大諮商輔導中心主任副教授李泰山，遭控為了升等，以該中心二級主管職務當作交換條件，請管理學院副教授王靖欣在其撰寫、關於「模糊理論」的論文，讓李掛名第一作者，成為李升等的「主要論文」，引發爭議；更離譜的是，李還逼三位諮商師幫他撰寫升等用的「參考論文」，但校長接獲具名檢舉及相關證據，卻選擇包庇，不願處理。

勤益科大諮商輔導中心部分諮商師，遭檢舉幫主任寫論文，引發爭議。

▲勤益科大諮商輔導中心部分諮商師，遭檢舉幫主任寫論文，引發爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

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一名A老師向本刊爆料，指任職勤益科大文創系的李泰山，上一次提升等被打回票，係因審查委員發現，他的論文都發表在一些花錢就可以刊登的「偽學術期刊」網站，並非正統的學術期刊，因此，卷土重來的他，勢必拿出貨真價實的論文才有機會成為教授。

勤益科大諮商輔導中心主任李泰山（圖）的教授升等論文，爆發爭議。（讀者提供）

於是他以諮商輔導中心組長的官位，誘使休閒產業管理系副教授王靖欣，在其所撰寫；發表在數學期刊、有關於「模糊理論」運用在網際網路的英文論文，讓李泰山掛名第一作者，而該論文的內容，並非李泰山的專業，A老師說：「這好比中文系老師用一篇物理學論文，當作自己升等教授的主要論文，實在太荒謬！」。

這篇在數學期刊發表的論文，因為由李泰山掛名第一作者，飽受抨擊。（翻攝畫面）

A老師表示，外務一大堆、還經常出國傳揚一貫道的李，根本沒時間寫論文，於是逼迫手下的諮商師幫他撰寫多篇論文，發表在學校期刊中；A老師說，目前已知，包括一位不堪被逼寫論文憤而離職的諮商師在內，至少有四人被逼迫幫李主任捉刀寫論文。

副教授王靖欣（圖）被控讓李泰山掛名論文第一作者，換取主管職位。（讀者提供）

一位楊姓講師具名檢舉，並提出與當事人對話的紀錄，在Line的截圖中，被拗的諮商師坦承幫主任寫論文，而這些證據送到校長面前，校長陳文淵仍意圖包庇李泰山，令校內許多教師不滿。

勤益科大A老師（圖）說，李泰山升等案是嚴重的學術醜聞。

A老師強調，高雄市長候選人李眉蓁的碩士論文抄襲案，至少還找人複製、剪貼，且留下大量抄襲證據供大眾檢視、比對，李泰山可以用權勢讓原創作者讓他掛第一作者，還能逼迫手下捉刀，相對之下，李眉蓁作弊技巧輸多了！

勤益科大爆發教授升等論文醜聞，校方態度曖昧，不願家醜外揚。

針對指控，李泰山表示，王靖欣是他研究團隊的成員，從5年前研發「敧器」申請專利，到後來的文創行銷都有合作，這篇論文算是團隊「集體創作」。王靖欣則指出，李有線上輔導學生的經驗，且模糊理論廣泛運用在各種領域，李掛名第一作者沒有問題；至於被控逼諮商師幫忙寫論文一事，李泰山解釋，他身為諮商輔導中心主任，有責任將數年來輔導學生、累積下來的資料撰寫成論文，這也是集體創作，是由諮商師們整理資料，他再總結撰寫成文章，因為他是主管，所以由他領銜掛名，但李也坦承疏失，認為自己應在論文裡寫上謝詞，感謝諮商師們的貢獻。

李泰山（圖）除了是勤益科大的副教授，也是一貫道的「點傳師」。（翻攝YouTube）

勤益科大諮商輔導中心主任李泰山不但以官位換取在別人寫的論文掛名第一作者，他還被控逼迫下屬幫他寫升等的「參考論文」，以量取勝，爆料的A老師說，該校有一位楊姓講師看不過去，具名向校長檢舉，而楊與被迫寫論文的當事人對話中，可以看出這些為了飯碗無奈捉刀的諮商師，語氣充滿哀怨。

A老師說，用論文交換主管職務，勉強算是你情我願，但要從副教授升等為教授，除了主要論文，還得有多篇參考論文」，A老師表示，外務一大堆、還經常出國傳揚一貫道的李，根本沒時間寫論文，於是逼迫手下的諮商師幫他撰寫多篇論文，發表在學校期刊中。

其中有一篇「大學生常見危機個案類型分析與處遇研究」，就是諮商輔導中心林姓諮商師所撰寫，根本不是李泰山的論文。此事被一位楊姓講師揭發，楊還提出他與林的對話紀錄向校方檢舉，但校方卻置之不理。

根據LINE的對話顯示，被逼寫論文的諮商師感覺十分哀怨。（讀者提供）

楊姓講師提出的對話顯示，他對林姓諮商師說：「找到了！這篇應該就是妳寫的。」林並未否認，而是回應：「哇！我應該下載嗎？我的第一篇被刊登的paper耶！」「可惜沒有我的名字，唉！」

楊姓講師還問林姓諮商師：「（游）XX知道你幫岳不群（李泰山的綽號）寫論文嗎？」林回答：「知道啊！我有去跟XX組長求救，詢問怎麼寫？然後組長就說練習看看，我很訝異她這麼說！」楊回：「她（游）認為妳幫岳不群寫論文理所當然。」林則哀怨地說：「王老師（靖欣）都寫了，何況我這個小的。」

A老師告訴本刊，游女既然能幫李泰山牽線，找王靖欣代寫論文，她幫李壓迫諮商輔導中心的部屬寫論文，並不奇怪，因為她根本就是李的跟班，此外，該中心還有一名具公務員資格的諮商師小玲（化名）因不堪李、游壓迫，已掛冠求去。

游女（圖）遭爆替李泰山、王靖欣牽線，自己也掛名論文第三作者。（讀者提供）

A老師拿出楊姓講師具名向現任校長陳文淵投訴的Line對話佐證，內容寫著：「其實在諮商輔導中心裡面，有林XX、張XX、王XX都曾幫李主任寫過論文，最後都由李主任具名，其中有一個離職公務員（暨南大學輔導諮商博士XX玲）還差幾年就可以領月退，卻因無法承受要替李主任寫論文的壓力，選擇辭職。」

除了林姓諮商師坦承幫李泰山寫論文，另一位張姓諮商師也曾在Line透露：「我與XX（王姓諮商師）是幫他寫投稿期刊的論文。」還自我解嘲地說：「level無法達到博士層級…所以現在都要找博士（指王靖欣）來寫。」


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