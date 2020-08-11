印度最大鱷魚園將餓肚！暑期銳減250萬遊客　資金只夠撐4個月

▲該園區建於1976年。（圖／翻攝自臉書／Madras Crocodile Bank）



記者崔子柔／綜合報導

印度馬德拉斯鱷魚庫（Madras Crocodile Bank）在實施防疫封鎖令後，遊客量銳減，暑期甚至減少近250萬人次，若再這樣下去，所有資金將在4個月內耗盡，無法繼續餵養動物、支付薪資。

根據《The Hindu Business Line》報導，馬德拉斯鱷魚庫位於印度清奈（Chennai）南方約40公里，過去每年能賣500萬張門票，佔動物園營收的一半，但該園在3月16日起關閉，目前也不知道何時才能重啟。

馬德拉斯鱷魚庫園長傑蘇達桑（Allwin Jesudasan）表示，暑假期間因受封鎖令影響，遊客減少將近250萬人，預計損失18萬7000美元（約550萬台幣），目前所剩資金只能繼續營運3至4個月。

▲園區受疫情重創。（圖／翻攝自臉書／Madras Crocodile Bank）



該園區占地3.44公頃，目前飼養超過2000隻鱷魚、短吻鱷，以及烏龜、蜥蜴及蛇等爬蟲類，前後共接手5000多隻鱷魚，包括世上23種鱷魚中的14種，其中有3個瀕絕種。

馬德拉斯鱷魚庫的募捐聲明中指出，園區的資深員工已經自願減薪10%至50%，也盡力將所有支出縮減，只剩下必要開銷，在資金耗盡的情況下，未來動物和員工的走向無從得知。