芝加哥徹夜暴動「逾百人被捕」2中彈13警掛彩　豪華商業區遭劫門窗破碎一地

▲芝加哥徹夜陷入混亂。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國芝加哥周日晚間至周一凌晨發生暴動，許多人經網路號召後，紛紛湧入豪華商業區進行砸窗、破門、肆意掠奪，甚至發生槍擊事件，一夜下來逾百人被捕、2人中彈、13名警員掛彩。

根據彭博社（Bloomberg）報導，布朗（David Brown）警官於美東時間周一（10日）召開記者會指出，社群網路上流傳針對9日在芝加哥南區（黑人區、普遍貧窮區）有警員涉及的槍擊事件，發起鼓勵衝進北區（白人區、普遍富裕）商業區，進行報復性掠奪的消息。警方在網上注意到後，立即派遣超過400名警員趕赴現場。

▲▼知名時尚品牌「GIORGIO ARMANI」和「SAINT LURENT」的店面都遭砸。（圖／路透）

商店門窗全毀、商品失竊、街道盡是廢棄物與紙箱的景象，徹夜布滿芝加哥北部商業區，包括知名地標「壯麗大道」（Magnificent Mile）─ 芝加哥頭等商業區，高級商店、時裝店、豪華飯店及樓高100曾的芝加哥水塔（Chicago Water Tower）皆座落於此。

布朗警官指出，一名平民和一名警衛在暴動中受槍擊，警方最終逮捕超過100人，13名員警受到輕重傷。

「這是對我們城市的一場攻擊」，與布朗警官共同出席記者會的市長萊特福特（Lori Lightfoot）表示，「這破壞了公共安全，還在市民心中種下了不安全感。同時也破壞了我們恢復城市的努力，這些店不只遭受掠劫，它們之前才因為疫情被迫關門。」

公車、火車進入市中心的路段目前全面禁止，從美東時間10日晚間8點至11日早上6點。橫跨芝加哥河的多處鐵橋也已暫時抬高分開，限制進入市中心的人車。

After what happened last night in Chicago, @chicagosmayor Lightfoot should be escorted out of office in handcuffs for treason.

As should @NYCMayor De Blasio. They ENCOURAGED these riots for WEEKS to defy Trump. Now shootings are up by 50% & 133%, respectively.



DEFUND DEMOCRATS. pic.twitter.com/nFbUHCMC3l — Candace Owens (@RealCandaceO) August 10, 2020