影／白宮外發生槍擊事件1傷！川普簡報緊急被護送下講台　原因曝光

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周一（10日）在白宮進行防疫簡報時，突然遭隨扈緊急護送下講台離開，留下錯愕的記者媒體。川普在幾分鐘內便重回簡報室，並告訴記者剛才看似突兀的應變行動，是因為白宮外頭發生槍擊事件。





▲美國總統川普進行防疫簡報中，隨扈上前通報白宮外情況，兩人隨即離開。（圖／路透）

綜合外電報導，川普10日上午進行例行防疫簡報不過數分鐘，一名特勤局人員走上台貼近總統耳朵低聲說話，不久後川普便轉身走下講台。眾人聽到他離開前說的最後一句話是「你說什麼」（Excuse me）？

不過數分鐘後，川普再次回到簡報室的講台上，告訴記者白宮外頭靠近圍籬的地方發生槍擊事件，「似乎是執法人員開槍」，1人中彈，已被送往醫院治療，後續會釋出更多消息。

此前因為「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威行動，群情激動的抗議者在白宮外縱火並試圖闖入，川普幾次被特勤局隨扈緊急帶往地下碉堡，讓他在社群網路上多了「碉堡男孩」（Bunker boy）的尖酸綽號，讓他極度不開心。川普這次強調，自己並未被帶往地下碉堡避難，而僅是回到總統辦公的橢圓辦公室。

事件平息後川普便繼續其他話題，包括股市以及2019新型冠狀病毒（COVID-19）。《福斯新聞》（FOX News）記者羅伯茲（John Roberts）回報，簡報開始時的確聽到白宮外傳來槍響，多個消息來源均指出目前已無危險。

