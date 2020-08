美副總統推文挺黎智英：美國持續與熱愛自由的港人同行

▲美國副總統潘斯先前於白宮會見壹傳媒創辦人黎智英。(圖/翻攝自推特「Mike Pence」)

記者張靖榕/綜合外電報導

壹傳媒創辦人黎智英與2兒等7人,周一(10日)被香港政府以「涉嫌勾結外國勢力」、「詐騙罪」等違反《港區國安法》罪刑逮捕。美國副總統潘斯(Mike Pence)於台灣時間11日凌晨3點發布推文,譴責港府逮捕黎智英,「對全世界熱愛自由的人嚴重冒犯和侮辱」,並表示美國將繼續與港人同行。

潘斯在推文中表示,「我在白宮和黎智英見面時,被他堅持那些北京曾承諾港人的民主、權利和自治的立場,所深受鼓舞」,如今黎遭逮捕,等於是對全球熱愛自由的人士嚴重冒犯和侮辱,「美國會繼續與黎智英和所有熱愛自由的港人同行。#釋放黎智英」

▲黎智英被港警以違反《港區國安法》逮捕,同日報社大樓遭搜查。(圖/路透社)

港警10日上午7點多前往黎智英為於何文田嘉道理道大宅調查,9點34分,黎智英等7人被戴上手銬,押上警車。9點45分,超過50輛警車抵達將軍工業村的壹傳媒總部大樓,數百名警力衝進大樓內搜查,部分人更帶爆破工具強行進入。

壹傳媒集團行政總裁張劍虹、集團營運總裁、財務總裁周達權壹傳媒行政總監黃偉等人也在被捕之列。黎智英的左右手Mark Simon則因人在海外逃過一劫,他當時在推特上貼文證實黎智英住所遭搜查,與2個兒子被捕。

蘋果日報副社長、前任總編輯陳沛敏於事發後,約當天下午1點於臉書發文表示,「收到不少人問候、查詢。首先,我暫時沒事,正在報館。所有同事會繼續編採工作,新聞繼續發布、報紙明天照常出街。謝謝。」

The arrest of @JimmyLaiApple in Hong Kong is deeply offensive & an affront to freedom loving people around the world. When I met w/ Jimmy Lai @WhiteHouse, I was inspired by his stand for democracy & the rights & autonomy that were promised to the people of Hong Kong by Beijing. pic.twitter.com/ZwioCrvNb7