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美副總統推文挺黎智英：美國持續與熱愛自由的港人同行

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▲▼美國副總統潘斯（Mike Pence）於白宮會見壹傳媒創辦人黎智英。（圖／翻攝自推特「Mike Pence」）

▲美國副總統潘斯先前於白宮會見壹傳媒創辦人黎智英。（圖／翻攝自推特「Mike Pence」）

記者張靖榕／綜合外電報導

壹傳媒創辦人黎智英與2兒等7人，周一（10日）被香港政府以「涉嫌勾結外國勢力」、「詐騙罪」等違反《港區國安法》罪刑逮捕。美國副總統潘斯（Mike Pence）於台灣時間11日凌晨3點發布推文，譴責港府逮捕黎智英，「對全世界熱愛自由的人嚴重冒犯和侮辱」，並表示美國將繼續與港人同行。

潘斯在推文中表示，「我在白宮和黎智英見面時，被他堅持那些北京曾承諾港人的民主、權利和自治的立場，所深受鼓舞」，如今黎遭逮捕，等於是對全球熱愛自由的人士嚴重冒犯和侮辱，「美國會繼續與黎智英和所有熱愛自由的港人同行。#釋放黎智英」

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

▲黎智英被港警以違反《港區國安法》逮捕，同日報社大樓遭搜查。（圖／路透社）

港警10日上午7點多前往黎智英為於何文田嘉道理道大宅調查，9點34分，黎智英等7人被戴上手銬，押上警車。9點45分，超過50輛警車抵達將軍工業村的壹傳媒總部大樓，數百名警力衝進大樓內搜查，部分人更帶爆破工具強行進入。

壹傳媒集團行政總裁張劍虹、集團營運總裁、財務總裁周達權壹傳媒行政總監黃偉等人也在被捕之列。黎智英的左右手Mark Simon則因人在海外逃過一劫，他當時在推特上貼文證實黎智英住所遭搜查，與2個兒子被捕。

蘋果日報副社長、前任總編輯陳沛敏於事發後，約當天下午1點於臉書發文表示，「收到不少人問候、查詢。首先，我暫時沒事，正在報館。所有同事會繼續編採工作，新聞繼續發布、報紙明天照常出街。謝謝。」

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