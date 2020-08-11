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全球新冠確診突破2000萬人　「3大染疫國」病例就佔了一半

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,英國曼徹斯特。（圖／路透）

▲英國曼徹斯特民眾配戴口罩外出。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

各國自年初爆發新冠病毒疫情以來，全球總確診病例已於10日突破2000萬確診例，其中美國、巴西和印度三大感染國，就佔了已知確診病例的一半以上，分別為500萬、300萬和220萬例。

路透社引述世界衛生組織資料，顯示新冠病毒引發的呼吸道疾病確診人數，至少是每年流感重症平均確診人數的4倍以上。根據路透社統計，全球新冠病毒確診病例已經超過2000萬，死亡人數超過72萬8000人。

自新冠病毒1月初在中國武漢首次被發現傳染以後，花了將近6個時間才感染到第1000萬名患者，之後確診總數僅用了43天就增加了一倍，達到2000萬例大關。

公衛專家認為，各國官方數據可能低估了感染和死亡人數，尤其是在檢測能力有限的國家。路透社統計發現，新冠病毒在拉丁美洲地區的傳播最為快速，當地佔全球總病例的近28％，死亡人數則佔超過30％。

由於各國出現第一波感染高峰的時間各不相同，部分國家甚至尚未達到首波高峰，其他部分國家則已經有確診數重新增加的趨勢，讓各國政府在防疫策略上產生分歧。部分國家重新開始實施嚴格管制，有些國家則主張應放寬社交限制。

另一方面，根據世界衛生組織資料，全球至少有150多種治療新冠肺炎的候選藥物正在研發當中，其中有25種疫苗或藥物已經開始進行人體臨床試驗。公衛專家認為，在得到有效疫苗之前，人們該如何上學、工作和社交將持續面臨困難，而針對疫情設下的限制措施也會隨著局勢發展而不斷變化。

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