美國新一輪紓困…本周有機會達成協議　梅努欽：白宮準備拿出更多資金

▲美國財政部長梅努欽。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國新一輪紓困計畫難產，主要分歧點在於國會兩黨就紓困規模無法取得共識。財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）10日表示，政府打算投入更多資金，如果民主黨人可以「講道理」，最快本周就能就下一階段的紓困方案達成協議。

根據CNBC報導，梅努欽表示紓困方案「仍有妥協的餘地」，國會應該要通過，但他拒絕說明何時與國會恢復協商。

梅努欽說，「我認為，如果民主黨願意講道理，那還有折衷空間。我們都同意還有很多事情需要完成。」梅努欽不願對川普政府和民主黨的談判細節發表評論，但他補充說，「如果我們能取得公平的協議，我們本周就能開始行動。」

他說，「川普總統決心要滿足必要支出…我們準備把更多的錢搬上談判桌。」

美國共和黨政府與民主黨對下一階段紓困的主要爭執點在於預算規模，民主黨要求新一輪紓困草案規劃3兆美元，但願意折衷至不低於2兆美元，而共和黨則堅持規模應為1兆美元。

上周川普政府與民主黨協商破局後，川普總統周末決定採取行動繞過國會，簽署行政命令授權繼續替美國人提供經濟援助，包括為數百萬美國人提供每周400美元的失業補助金。外界則批評，白宮此舉並不能減緩經濟衝擊。

梅努欽周末與美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周末釋出願意重啟談判的信號，可能將時間表限制在2020年底，並於明年1月份重新考慮下一輪經濟援助。梅努欽表示，他在周末聽取裴洛西和參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）的意見後，「我認為他們願意妥協。」

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