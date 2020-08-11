月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢　加碼曝5年累積百萬頭期款

▲年輕人到底要如何儲蓄買房，一直是社群討論的熱門話題。（示意圖／StockSnap）

財經中心／台北報導

「月薪4萬元，竟也可以買下自己的房！」一名小資女在網路上分享，自己是月收入4萬元以下買房的人，工作10年，沒有富爸爸富媽媽，買房費用全額負擔，也沒跟家裡拿一塊錢，成功案例引起網友討論，更有網友曝光最佳買房地點。理財專家也指出，買房不要好高騖遠，制定策略之後，確定後就沒有想像中難。

這名小資女的文章在網路上廣為流傳，她在PTT房板（home-sale）上發文表示，自己是月收入4萬以下買房的人，工作年資約10年，2018年剛買預售屋，2房無車位。南部郊區人，無學貸，大學畢業後除了第一年北上工作一年沒住家裡之外，其他時候都住家裡。

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她也表示，自己從剛畢業薪水2萬1000元開始慢慢爬，現在依舊看不到4萬元的車尾燈，「小小的辦公室助理，死薪水沒有額外的分紅獎金，買房的錢全靠努力不亂花錢存下來。」

▲小資女分享買房心得。（圖／翻攝自PTT）

原PO透露，自己一直以來都有買房的打算，由於薪水少，就要努力降低物質慾望，不買任何與自己薪資批配不上的高級品，這10年來最大花費也只有出國、自助火車環島、買新機車、冷氣及雙人床，其餘日常生活開銷都非常省，也沒有奢侈的娛樂需求，就算買衣服鞋子，也都不超過千元，只要看起來能應付一些場合即可。

月薪4萬元以下，卻能克制自己的購買慾，文章一出，讓網友直呼「太驚人！」不過原PO也表示，花錢慾望盡量減少，是省到最極致，才能讓她在南部買下人生第一間房子，但北部房價真讓她無法想像。

其他網友補充，若買不起台北，就買基隆，舊公寓還有300萬元以下能買，且可以搭乘通往台北市區的客運；不過有網友也指出，人生目標不是只有買房，扛房貸然後犧牲生活品質。

事實上，也有專家認為，買房建議先評估自身使用需求，再來決定總價，有紀律投資理財儲蓄；而買房策略就算「先求有，再求好」，也要考慮交通條件與通勤方便程度。

舉例而言，月薪4萬元，房貸就不要超過平均收入3至5成，也就是月繳低於2萬元；頭期款額度落在100萬元至150萬元之間，那麼總額先挑5、600萬元左右。若想要存到150萬元購屋頭期款，則可計畫每個月定期定額購買「熱門基金」，例如，每個月提撥2萬元購買投資報酬率約8%的基金，5年以內有機會先存到百萬元資產。