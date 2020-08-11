爽領股息「實被套牢」！專家揭金融股藏「5大風險」：別用定存股騙自己

▲定存也有風險。（圖／記者柯振中攝）

記者林妤柔／綜合報導

有些民眾選擇買金融股當作存股，認為比其他類型的股票更穩定，但投資金融股也有風險。財經作家《畢德歐夫》表示，不少投資人以為領股利、股息就是在存股，事實上根本是被套牢，「別用『定存股』這名詞來騙自己」。

畢德歐夫在粉絲團表示，自己常收到讀者來信，說手上有一筆定存到期或儲蓄險到期，問可否投資台灣的金融股當定存，但他認為，在投資金融股前，要先注意5種風險。

請繼續往下閱讀...

畢德歐夫指出，首先，任何股票投資都有風險，雖然「定存股」這名詞完全打中台灣投資人的心，但任何股票投資都不是定存，務必理性去分析。

第二點，假如銀行股每年都能穩賺4~6%的股息，這樣一來，銀行就不必拼命推銷各種理財商品，理專也不用每個月揹負龐大的業績壓力，只要用力買進自家公司的股票，賺股息就好，所以還是有些風險。

第三點，官股跟民營的金控各有優缺點，沒有絕對的好壞，前者比較穩但沒爆發性，後者比較有爆發力但股價不平穩。

第四點，官股銀行比較容易有各種鳥事，像早期有民意代表用墳地去超貸，然後放爛不管，銀行自己吞下，但損失的都是股東權益，並沒有想像中簡單。

最後一點，不少投資人以為銀行不能倒，否則政府會出來收爛攤子，但事實卻不然。畢德歐夫認為，即使官股行庫難倒，但只要股價長期在低水位，且不配息或配發極低的股息，投資人一遇到緊急用錢時，也只能忍痛變現，根本沒有拿到當初預想的報酬。

除了上述5點外，金融股也要擔心合併問題。畢德歐夫表示，當兩家銀行合併，哪邊的股東會吃到豆腐，端看當時的條件，「但比較差的那家肯定股價先狂掉」。他舉例，投資人買進30元的股票，以為每年會配發1.5元，但後來發現領了兩、三年股息，股價卻跌到剩10元、甚至更低，後來銀行被併購後，領到的股票總股數可能還縮水不少，「這依舊是套牢，並非是『定存』」。

畢德歐夫建議，最好先了解各家公司的獲利來源，看是來自保險、銀行、消金、企金或是證券為主體，同時留意這些金控是否會隨股市熱度退燒而獲利大減。他認為，金融股其實投資起來一點都不簡單，更別用「定存股」這名詞來騙自己。