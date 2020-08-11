防蚊液不是有擦就好！　3時段補擦一次才夠力



圖文／常春月刊



「防蚊」是夏季大事，而防蚊液是戶外對抗蚊蟲的常備武器，置身蚊子很多的地方，皮膚裸露處都可能被叮咬。市售防蚊液種類琳瑯滿目，有擦的、噴的、貼的等，使用上也有所限制，得視需求挑選。



防蚊液含DEET及Picaridin無毒理的證據 使用須注意濃度、年紀



網路很多文章都妖魔化含DEET及Picaridin防蚊液，其實在廣大的動物實驗中沒有出現顯著毒理的證據，只要注意濃度與使用年齡，是目前唯二通過政府認證的有效防蚊液。



彰化基督教醫院皮膚科主治醫師邱足滿指出，一般建議成人可以使用30～50％的DEET防蚊液，保護力可達6～8小時；兒童應選用10～30％，可防護2～6小時，未滿兩個月的嬰兒不要使用。使用時也應該避開眼周、開放性傷口，以及容易敏感的肌膚。







補擦防蚊液 這2時間點別忘記



如何分辨防蚊液何時要補擦？如果發現蚊子開始在身邊盤旋聚集，代表防蚊液的保護膜漸漸失去了，表示應該要補擦了。邱足滿則說，斑蚊出沒時間為早上9點及下午5點，建議可以早上9點擦一次，下午4、5點再擦一次。



此外，市售許多標榜天然的草本防蚊液是否真的可以防蚊？邱足滿表示，這些防蚊液多以防蚊的植物精華製成，譬如香茅、艾草等，並沒有明確的防蚊效用，通常味道散去就失去效果了，防蚊效用並不是那麼好。



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