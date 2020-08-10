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放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

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▲▼示威者裝扮成超級英雄「美國隊長」，在華盛頓地區法院前揮舞美國國旗抗議。（圖／路透）

▲裝扮成美國隊長的示威者高舉美國國旗。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

總部位於紐約的班布里奇會計事務所（Bambridge Accountants）9日發表最新研究報告，發現「放棄美國籍」的人數創下新高紀錄，今年上半年自願放棄美國公民身份的人數是去年一整年的兩倍。

班布里奇會計事務所統整美國政府公布的公開資訊，發現2020年1至6月有超過5800人放棄美國公民身份，相比2019年一整年，也只有2072人放棄美國籍；若與去年下半年的444人相比，今年前6個月放棄美國籍人數更是一口氣成長1210％。

根據CNN報導，該事務所合夥人班布里奇（Alistair Bambridge）表示，大多數決定放棄美國籍的人，是因為他們「受夠川普政府執政、面對新冠疫情的方式，以及美國目前的政治政策」，但最主要仍是為了避稅目的。

班布里奇表示，雖然多數人聲稱對美國目前的政治氛圍感到不滿，不過稅務問題通常才是促使人們選擇放棄美國籍的一大主因之一。班布里奇說，根據美國法律，美國公民即使居住在海外，仍須每年向美國國稅局申報國外銀行帳戶、投資項目和退休金等，儘管美國人在海外也有資格領取1200美元的紓困津貼，兒童還有額外500元補助，但每年的稅賦仍太過沉重。

班布里奇表示，依照規定，有意放棄公民身份的美國人必須繳納2350美元手續費，且如果不在美國境內，則必須親至前往所在國的美國大使館辦理，但仍有越來越多人不想再當美國人。

他說，許多人都在等待11月的大選結果，「如果川普總統再次當選，我相信還會有另一波放棄國籍潮。」

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