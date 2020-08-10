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市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

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▲▼台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲在近期反彈中，成長股表現明顯優於價值股，其中又以科技、非必須消費佔比較重。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

上周企業財報與經濟數據普遍優於預期，但因美中兩國持續在不同議題上出現摩擦，股市整體表現正向略有震盪。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周除有亞洲不含日本股市淨流入約1.03億美元外，其餘市場多呈失血狀態，但流出狀況多與前一周相近，並未明顯擴大。

安聯投信表示，過去一周多空雜音持續干擾市場，其中雖有因美國對中國軟體禁令及對香港官員制裁帶來的緊張氣氛，但在近期美國指標科技業財報數據普遍優於預期的激勵下，相關族群與指數多有不錯表現。

請繼續往下閱讀...

其次，雖然美國兩大黨在新一輪刺激計畫上仍有歧見，但因川普已表示計畫以行政命令的方式延長失業救濟等紓困措施，也使市場信心得以持穩，並使美股主要指數上周多收紅，包括標普、那斯達克及道瓊等指數雖有震盪，但單周仍繳出2.4%至3.8%不等的漲幅。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近來第二波疫情在美國看似有再起之勢，但仔細觀察數據，可發現根據美國疾管局所公布資料，至7月底止確診比率雖微幅上升至（8至10%），但仍遠低於高點值（20%）；此外確診中重症比率也由高峰的40%降至約15%，死亡率也連帶明顯降溫，加上近來疫苗進度屢傳佳音，衝擊可望低於前波疫情。

在市場對疫情恐慌降低的情況下，謝佳伶認為將有利於風險性資產的表現。舉例來說，美股那斯達克指數近來便在指標科技大廠財報表現優異下續創新高，而標普也在其中科技族群的帶領下連日收高，持續上攻，顯示在美國企業及經濟基本面整體穩健的支撐下，美國相關資產仍是全球中相對強勢、且長期穩健向上的強勢資產。

在美股方面，謝佳伶表示，在近期反彈中，成長股表現明顯優於價值股，其中又以科技、非必須消費佔比較重，若適量布局可望成為驅動資產成長的主要動力。然因股票資產波動較大，謝佳伶建議也可加入具較佳收益率的債券，以穩定現金流在股票震盪時持續帶來金流。

謝佳伶指出，在全球高收益債市中，美國企業因有政府大力紓困政策支撐，其所發債券波動與風險有望相對受控，與美股以均衡比例搭配組成之多重資產，適合作為投資人面對多空難測市況時的核心資產。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股走勢持續穩健向上，雖有時出現修正盤整，但行情走高後難免震盪，且在市場資金充足、半導體企業展望佳，與預計於年底上市的iPhone帶動下，後市仍可樂觀看待。

從資金面觀察，根據證交所統計，外資截至7月底仍累積賣超台股達5700億左右，與去年整年買超金額仍有一段距離，且在國內資金也相對充裕的情況下，下半外資回補的行情仍可期待。

回到基本面，廖哲宏指出，7月公布的多數科技企業第二季財報及第三季展望多偏正面，其中筆電及平板電腦受惠於歐美持續進行的遠距工作趨勢，需求持續攀升；上半年相對疲弱的手機需求也在近期出現復甦，其中又以5G手機在中國的銷售更為正面。

展望後市，廖哲宏指出，台股整體來說展望正向，但因不確定因子如疫情及美中摩擦仍未消除，布局時仍須留意。

 

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