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債市迎來資金淨流入！投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

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▲▼在台積電帶動下，台股今天盤中攻上13031點，創下歷史新高，大漲443點，不過，行情開高走低，終場反而小跌1點，收在12586點。（圖／實習記者方敬攝）

▲EPFR統計顯示，上周主要債市皆迎來資金淨流入。（圖／實習記者方敬攝）

財經中心／台北報導

肺炎疫苗研發持續有所進展、美國就業數據樂觀，過去一周市場情緒正面，風險性債券多有正面表現。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周主要債市皆迎來資金淨流入，包括投資級債、新興市場債及高收益債皆較前一周有明顯增幅，其中，高收益債淨流入金額更較前周成長近5.7倍，來到44.1億美元，動能強勁。

安聯投信指出，美國藥廠研發的新冠肺炎疫苗臨床初步實驗數據正向，市場樂觀預期疫苗有望在今年底至明年初間問世，加上美國最新出領失業救濟金人數及7月非農就業數據優於預期，激勵信用債上周普遍走揚。觀察各式債券資產，全球高收益債單周上漲約0.58%，避險性債券如全球政府債券則是走跌約0.22%，反應市場情緒。

請繼續往下閱讀...

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，近來雖有二次疫情及美中關係緊張等不確定性壟罩，但全球市場風險情緒仍偏正向，主要市場股市包括美國、中國及歐洲等股市近來皆有不錯表現，然而對許多偏好穩定收益、風險取向較為謹慎的投資人來說，債券資產仍是相較股市為佳的投資選擇。

謝佳伶表示，綜觀各式債券資產，政府公債雖過去長期有較為穩定的避險形象，但在市場變化快速，灰犀牛潛伏的此時，公債價格近來也有不小起伏；舉例來說，公債中極具代表性的美國10年期公債自今年初至今，殖利率便在0.5至1.0%間起伏，進而使得公債及與其高度相關的資產波動幅度不小。

在信用債市方面，謝佳伶指出，投資級債雖有相對較低波動及較違約率的特色，但年初至今以淨流入將近600億美元，大幅高於高收益債及新興市場債，在資金大量湧入的情形下，殖利率也持續被壓低，難以提供誘人的收益率。

相較之下，高收益債因有仍優於投資級債與公債的殖利率，加上風險取向雖略高於投資級債，但仍較股票資產為低，相較之下為在風險屬性與穩定收益特性之中，位處相對中間及平衡的一個選擇。

然而在高收益債市中，因仍有市場、產業等變數，不同券種表現也有不小差距。故在布局高收益債時，謝佳伶建議首先應關注在全球中綜合國力相對強勢、且市場成熟度高的美國相關資產；在產業方面，則可鎖定位處低景氣循環產業、較不受國際貿易變化影響的內需及支援類型產業如保全、電信通訊等，降低貿易摩擦衝擊。

最後，謝佳伶表示，也可挑選存續期較短（約在2年上下）的券種，如此便有望受惠於較快到期的優勢，降低持有期間內資產價格受到市場利率變化而帶來的資產波動，在經濟周期中後段中降波動、尋收益。

 

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