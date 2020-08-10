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股息入帳！15家上市櫃金控前7月賺破2000億　8家衝破百億大關

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▲▼15家上市櫃金控公布7月份獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

▲15家上市櫃金控公布7月份獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

上市櫃15家金控7月獲利今（10）日全數出爐，逐步擺脫新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾，加上股債市表現不錯，及下半年步入現金股息入帳高峰，15家金控7月單月稅後純益652.04億元，今年前7月稅後純益2,280.49億元，其中富邦金再度蟬聯累計前7月稅後淨利及每股獲利雙冠王。

觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘（EPS）4.67元，不僅奪下金控每股獲利王，也是首家EPS破4元的金控，緊追在後的是國泰金（3.23元），排名第三的則是中信金（1.34元），名列第四的是元大金（1.23元），至於第五名則是新光金（1.12元）；另到今年7月底，有8家金控稅後純益破百億元，包括富邦金、國泰金、中信金、元大金、新光金、兆豐金、玉山金及第一金。

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富邦金控7月自結稅後淨利134.49億元，累計今年前7月稅後淨利507.33億元，較去年同期成長20%，每股盈餘為4.67元，其中富邦人壽到7月底為止，合併總資產首度突破5兆元大關，合併淨值則達4,263億元，人壽合併總資產及合併淨值雙創歷史新高，也帶動富邦金控合併總資產達8.97兆元，合併淨值超過6,700億元，同時創下金控歷史新高。

國泰金控7月稅後盈餘146.5億元，儘管創下單月獲利歷史新高，但累計前7月賺469億元，遭富邦金超車，每股稅後盈餘達3.23元，其中國壽7月稅後盈餘122億元，創下歷史新高，累計前7月賺469億元，也創歷年第3高。國泰金控表示，由於子公司國泰人壽投資印尼銀行Mayapada踩雷，一次認列140億元損失，因此衝擊獲利表現，但損失仍在可控的範圍，並不影響整體營運，未來將持續與印尼政府溝通體質改善計畫。

中信金控7月單月稅後盈餘為79.73億元，累計前7月稅後盈餘271.50億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.34元，其中子公司台灣人壽單月稅後盈餘為50.11億元，累計前7月稅後盈餘為131.55億元，保險業務因負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益佳，整體獲利表現亮眼，推升金控獲利表現。

元大金控7月稅後淨利達38.79億元，創單月歷史新高，累計前7月稅後淨利達149.4億元，較去年同期成長近10%，每股稅後淨利為1.23元。元大金控表示，受惠台股行情，市場交易量大增，帶動元大證券、元大投信、元大期貨等泛證券子公司業績提升，加上元大銀行與元大人壽穩健經營，經營績效逐年成長。

新光金7月稅後盈餘達63.02億元，較上月同期大增577%，累計今年前7月大賺142.53億元，每股稅後盈餘達1.12元。新光金控發言人徐順鋆資深副總表示，7月現金股利逾80億元，加上股票、債券市場表現不錯，推升金控獲利表現亮眼，至於淨值也攀上2,484億元，一舉創下公司成立以來新高紀錄，也符合今年公司想要提高淨值的目標。

另在4大公股金控中，受惠於股市活絡、股息進帳加持，7月整體獲利達82.92億元，相較於6月表現增長了約15%，累計前7月4大公股金控的獲利達到378.62億元，相較於去年同期已經突破500億元，今年公股金控的獲利確實比較吃力。

其中，兆豐金7月稅後純益為31.6億元，月增8%以上，累計前7月稅後純益達到144.42億元，每股稅後純益達到1.06元。兆豐金表示，7月各上市櫃公司陸續除息，有部分股息進帳，衝高各子公司獲利。

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