「中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽　募1500萬翻轉偏鄉孩童教育

▲中信銀行首度舉辦「HOME RUN TAIWAN擊遠挑戰賽」，邀請中信慈善基金會董事長辜仲諒（右四），中信兄弟守備教練黃泰龍（左四）等8人PK。（圖／中信銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

「2020中國信託女子公開賽」13日將開打，主辦單位中信銀行延續公益傳統，今（10）日舉行「職業業餘配對賽」，除了邀請中國信託銀行貴賓客戶與職業高球選手以球會友，也邀請中信兄弟棒球隊明星球員跨界參與，和女子高球選手揮桿擊遠PK，攜手募款獻愛，這次配對賽及擊遠挑戰賽共募得1,500萬元善款，將投入改善偏鄉孩童教育及協助弱勢團體。

中信銀行表示，今年在「職業業餘配對賽」中，首度舉辦「HOME RUN TAIWAN擊遠挑戰賽」，邀請大會榮譽主席、中信慈善基金會董事長辜仲諒，中信兄弟守備教練黃泰龍、明星球員林智勝、詹子賢、許基宏及中信高球女將程思嘉，業餘好手侯羽桑、張雅淳等8人，透過抽籤決定擊球順序，每人各打5球以「擊遠」方式決定勝負，1碼可累積1,000元公益獎金。

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其中，3位女子高球選手以張雅淳表現最佳，擊出293碼，職棒明星則以詹子賢擊出本場最遠距離330碼拔得頭籌，將33萬元獎金捐給育成社會福利基金會，辜仲諒則擊出311碼獲得亞軍，且因打中高爾夫球車再加碼獎金，將34.1萬元獎金捐給台灣健康服務協會，第三名為黃泰龍擊出302碼，為喜憨兒社會福利基金會爭取30.2萬元。





▲女子高球選手張雅淳表現最佳，擊出293碼。（圖／中信銀行提供）

至於中午登場的「職業業餘配對賽」，中信銀行指出，延續結合競技與公益傳統，參與貴賓與職業選手擊出Eagle、Birdie、Par皆能贏得獎金捐助公益，配對賽「為愛揮桿」活動總計累積募得1,500萬元，將全數捐給中信慈善基金會「愛接棒計畫」26支少棒及青少棒球隊，為台灣培育更多國球新血，並充實偏鄉孩子的教育資源。

中國信託銀行總經理陳佳文特別感謝長期支持中信的貴賓客戶與選手們攜手獻愛，為偏鄉弱勢孩童盡一份心力，讓球敘格外有意義；中信高球女將林子麒表示，能把專長和公益結合起來真的開心，揮出去的每一桿都多了一份使命感，可以成就更多夢想。

此外，「2020中國信託女子公開賽」於8月13日起一連三天接力登場，90位女子高球好手力拚后冠，爭取總獎金300萬元、冠軍獎金60萬元的殊榮，中信銀行贊助高球女將程思嘉、林子麒以及去年冠軍的侯羽桑皆參與賽事，3天賽事開放民眾免費進場，歡迎民眾8月13日至15日到東方高爾夫球場觀賞精采賽事。