東林鬧雙胞！東及開發出示52%股份驗證　董事：南港股東會穩操勝券

▲左起為東林董事戴偉衡、東及開發董事長劉潔芝、東林董事李懷原。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LED廠東林（3609）8/22股東臨時會鬧雙胞，前十大股東的東及開發董事長劉潔芝及東林董事李懷原、戴偉衡今（10）日召開記者會，強調股東委託書驗證程序已經完成，並秀出手中已經驗證的52%股東開會通知單及委託書，認定對方勢必因股份未過半而流會，而截止出稿前，另一陣營尚未回應。

李懷原表示，目前相關委託書均已經股務代理機構驗證完成，其中在南港召開的股東臨時會為台新股代、而在台中召開的股東臨時會為福邦股代，但在台中召開的股東臨時會勢必流會，所以將以最嚴謹的態度充分做好在南港召開的股東臨時會的準備，希望德鑫投資能夠重視多數股東權益，不要再干擾在南港的這場股東臨時會的正常召開。

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李懷原指出，德鑫投資方面的昕衡公司也有向在南港召開的股東臨時會提名董事候選人，應該遵守規則參加股東臨時會，不要再藉控制東林公司重大訊息的手法，發布不對稱、不正確且誤導股東的重大訊息。

李懷原說明，因應東林公司營運需求與實際問題，東及開發以東林公司過半股東支持身分及維護股東權益等理由，請求獨立董事召集股東會解任董事及補選董事，屆時董事會成員有所異動，營運方向將有所調整。

李懷原補充，東林公司8月12日董事會議案第十至第十三案稱「基於未來營運周轉金需求」，欲授權董事長全權處理向金融機構之融資續約作業等相關事宜，此情節嚴重影響後續新任董事及董事會的營運規劃，而且存有財務風險及疑慮，東及方面的董事也特嚴正聲明不予苟同且無從背書。

李懷原分享，因自身經驗橫跨台灣與泰國，足以帶領東林公司履行前往東協的新南向政策，而董事戴偉衡為美國MIT麻省理工學院史隆商學院的科技管理碩士，曾任職台積電、Compaq電腦、世界知名創投國際華登投資集團(Walden International Investment Group)、創辦麥實創投等。

李懷原強調，未來將積極在東林既有自有品牌HEP、LED相關產品上，結合團隊熟稔泰國市場與在地文化的優勢，導入包括東協以及其他國家的業務資源，將有助於未來東林公司在東協市場業務拓展、LED照明之上下游資源整合等，帶領東林公司營運更上層樓。