超越國泰金！富邦金前7月大賺逾500億　勇奪雙冠王

▲富邦金今年前7月稅後淨利507.33億元，每股盈餘為4.67元，奪下前7月累計獲利王、每股盈餘獲利王寶座。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金控7月自結稅後淨利134.49億元，累計今年前7月稅後淨利507.33億元，較去年同期成長20%，每股盈餘（EPS）為4.67元，一舉超越國泰金，奪下前7月累計獲利王、每股盈餘獲利王寶座。

觀察子公司獲利表現，其中富邦人壽今年7月稅後淨利為97.72億元，累計前7月稅後淨利331.47億元，較去年同期成長55%，主要受惠於投資收入成長帶動。

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截至今年7月底，富邦人壽合併總資產及合併淨值雙創歷史新高，合併總資產突破5兆元大關，來到5兆980億元；合併淨值則達4,263億元，主要受惠於淨利成長及國內股票市值提升帶動未實現資本利得增加。

至於自結投資資產規模則達4兆2,698億元，投資組合包含國內外股票、債券、不動產等多元組合標的，其中因看好台灣市場，台股部分也長期持有台積電等大型績優權值股。

另在台北富邦銀行部分，7月稅後淨利22.68億元，核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩定，累計前7月稅後淨利121.20億元；富邦產險7月稅後淨利5.54億元，累計前7月稅後淨利31.60億元，較去年同期成長8%，主要受惠於承保業務及投資績效皆維持良好。

至於富邦證券7月稅後淨利7.20億元，較去年同期成長28%，獲利成長主要受惠於經紀業務成長及資本市場回升帶動，累計前7月稅後淨利為22.83億元，較去年同期成長28%。

此外，富邦華一今年前7月獲利表現優異，稅後淨利達13.88億元，較去年同期成長62%，主要受惠於淨利息收入與投資收益帶動。