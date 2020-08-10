偽出國+報復性消費　離島免稅店7月銷售額創歷史新高

▲因新冠肺炎疫情影響，「偽出國」正流行也帶動了一波離島免稅店商機和買氣。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（10）日表示，受到新冠肺炎（COVID-19）的衝擊，離島免稅店與國際免稅店的業績呈現兩樣情，國際免稅店上半年銷售額僅為26億元，較去年同期減少77%；但是離島免稅店7月銷售額達到5億多元，創下歷史最佳的成績。

主要是因為當國際的疫情仍然嚴峻，國內的疫情相對控制得宜，民眾產生的「偽出國」、「跳島旅遊」以及報復性消費，使得離島免稅店的業績一飛衝天。

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根據關務署統計，今年上半年國際免稅店的銷售額大約只有26億元，相較於去年同期的116億元，業績明顯下滑超過七成；尤其今年4月單月桃園國際機場進出只有1000多人、也嚴重影響到國際免稅店的生意。

國內離島的免稅店難免也受到新冠肺炎疫情影響，上半年平均每月的銷售額僅約億元左右；但是隨著國內疫情逐漸獲得控制、「偽出國」以及報復性消費的氣氛之下，4月離島免稅店的銷售額已經達到1.1億元、5月則有1.6億元、6月則跳升到2.6億元、7月則已經達到5億多元，創下歷史新高。

▲離島免稅店免稅品規範。（圖／關務署提供）

關務署表示，現行規定旅客在離島免稅店消費，全年共計12次的菸酒限量免稅購買額度，菸品為每人每次捲菸為200支或雪茄25支、菸絲1磅以下、酒類為每人每次一公升以下。不過值得注意的是一般貨品現在免稅金額仍在6萬元以下，但是到了12月15日之後，調高到10萬元以下，民眾在規劃旅遊時，也要注意這個好康，好好享受離島之美、旅遊的快樂。