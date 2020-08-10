疫苗學者打臉川普：美國研發疫苗　總統大選前「接種無望」

▲疫苗學家打臉川普，認為總統大選前疫苗上市，根本不可能。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普日前聲稱，對疫苗進度相當樂觀，將在11月3日總統大選前，新冠肺炎（COVID-19）接種疫苗。但是貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的疫苗學家與CNN的醫學分析師霍特茲（Peter Hotez）檢視了全美疫苗進度最快的莫德納（Moderna）公司數據，認為在總統大選前接種根本不可能。

根據CNN報導，在7日收到了莫德納公司的電子郵件內容指出，現在已經有4536名志願者參與了研究。莫德納公司從7月27日開始第三階段的實驗，計畫招募30000名的志願者參與研究，研究團隊希望，在9月底前可以完成登錄30000名志願者的工作。

CNN分析，雖然莫德納公司希望在9月底前完成招募，但是按照目前的進度來看，不太可能在9月底之前完成，截至目前為止全美89個研究站點也只有54個實際運作中，而且即使招募速度加快，能夠趕在9月底前完成招募30000人，也不可能在大選日之前上市出售。

費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia，CHOP）的疫苗學家奧菲特（Paul Offit）博士接受CNN訪問也表示，「不可能」因為莫德納公司的在完成1名志願者的登錄工作時，會拍下志願者接種的照片，然後等待28天之後，才會收到莫德納公司寄來的第2張照片，這意味著9月底完成登錄，至少要在10月底志願者才會接種第二劑疫苗。

▲接受試驗的志願者，只有一半接種疫苗，一半是接種安慰劑，還要花時間分辨誰真的接種了疫苗。（圖／路透）



奧菲特說，接種完第二劑疫苗之後，還必須等2周才會生效，「這代表了你將會度過選舉日」，而且2周之後，研究人員還要分析誰被感染了新冠肺炎，誰真的出現免疫反應，而且志願者當中，有一半的人是接種安慰劑，有一半的人是接種疫苗，醫生根本不知道誰接種了疫苗。

霍特茲與奧菲特都預測，2021年第一季莫德納的疫苗才會上市。霍特茲認為，「也許總統就職日那天，我們就能夠確認疫苗是否有效，並且完成安全性的評估」。

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