實測14款口罩！N95口罩「擋飛沫」效果排第一　最差竟是這3款

▲14種被拿來測試的口罩。（圖／翻攝自Science Advance）

記者黃心瑀／綜合報導

隨著新冠肺炎大流行，許多人也都開始戴上口罩防疫，不過市面上的口罩款式多到數不清，到底哪種最有用？美國杜克大學（Duke University）物理系的研究人員，先前測試了生活中最常見14種口罩的效能，結果發現醫護人員常戴的N95口罩最能阻擋飛沫的傳播，而防護力最差的是常被跑者拿來遮住口鼻的蒙面頸巾（gaiter mask，11）。

自從新冠肺炎疫情在全世界爆發，公共衛生學家花上好幾個月的時間，向人民強調口罩是幫助對抗疾病最有效的工具之一，不過卻有研究人員發現，某些口罩實際上毫無用處，根本無法抵擋病毒的入侵。

根據《CNN》報導，杜克大學研究人員利用雷射光束（laser beam）跟手機，透過一般對話當中所傳播飛沫，去評估14種不同口罩的效能。研究者之一的馬丁（Martin Fischer）表示，他們在實驗中使用了黑盒子、雷射光跟照相機，雷射光被垂直擴展成一束薄光，光線透過盒子左右兩側的縫隙射入。

馬丁說，黑盒子前面則有一個洞口，可以用來對話，而手機則是會被放在盒子的另一邊，以記錄飛沫在光線中的變化；實驗中，說話者先是不戴口罩的進行測試，隨後在戴起口罩做另一次測試，每個口罩都經過10次的測驗。實驗結果出爐，最具防護能力的口罩即為醫護人員常配戴的N95口罩，第二好的則為在家也可以製作的3層手術用口罩，以及棉布口罩，在抵擋新冠病毒的表現上表現不錯。

效能最差的是跑者常使用的蒙面頸巾，研究指出戴著這種頸巾會導致呼吸道中的飛沫量增加，因為頸巾材料似乎會將水滴分解成較小的顆粒，變得更容易被空氣帶走。此外，摺疊式頭巾（Folded bandana，12）跟針織口罩（knitted mask，3）的表現也很差。