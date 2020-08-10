電信三雄公布7月營收　台灣大EPS 0.37元坐穩獲利王寶座

▲電信三雄公布7月營收。（圖／記者張一中攝）

記者邱倢芯／台北報導

電信三雄今（10）日公布7月營收，台灣大以稅後EPS為0.37元坐穩獲利王寶座，中華電信7月每股盈餘為0.36元，而遠傳電信EPS為0.23元。

在中華電信方面，7月份合併自結營業收入為163.0億元，較去年同期減少，主要因國際網路營收、手機銷貨收入及行動服務營收減少，抵銷資通訊專案營收、數據網路營收及寬頻接取營收的增加。

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營業成本及費用為127.6億元，較去年同期減少，主因網路互連費用減少及商品成本下降；營業淨利為35.4億元；稅前淨利為36.2億元；歸屬於母公司業主之淨利為27.8億元；每股盈餘為0.36元。與第三季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大7月份自結合併營收103.9億元，營業利益13.1億元，稅後淨利為10.3億元，稅後EPS為0.37元。109年自結前七個月合併營收735.8億元，營業利益99.3億元，稅後淨利為73.9億元，稅後EPS為2.63元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，七月momo電子商務持續亮眼表現，營收年成長達32%，加上毛利率改善與費用率下降，營業利益翻倍成長；電信業務方面，5G服務已於7/1正式上線，目前申辦5G資費方案的客戶，對提升用戶貢獻度有所助益，另外，IoT物聯網用戶在智慧電表的需求增溫下也持續成長。累計前七個月合併營業利益因5G頻譜於7月開始攤銷轉為年減1%，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測66%。

遠傳電信7月份合併總營收為新台幣62.76億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣22.57億元與新台幣7.63億元，7月份單月每股盈餘 (EPS)為新台幣0.23元，年成長率達2.7%。

遠傳電信指出，行動通訊業務表現穩健，不僅月租型用戶數緩升，月租型客戶流失率僅1.16%，再度創下歷史新低。「遠傳心5G」開賣創佳績，顯示遠傳用心替客戶設想，多元、合理的5G資費與豐富應用獲客戶青睞。遠傳持續針對不同族群需求推出創新服務，包含結合遠傳旗下數位服務（friDay購物、friDay影音、friDay音樂）資源，與台新銀行深化數位理財合作；洞察暑假期間親子系列影劇收視攀升，遠傳friDay影音「親子館」首度開張。