四大公股金控7月賺破80億元稍有回春　銀行主管仍保守看待下半年

▲兆豐金7月賺超過30億元，獲利動能回春。（圖／兆豐金提供）

記者吳靜君／台北報導

四大公股金控獲利出爐，7月四大公股金控獲利受惠於股市活絡、股息進帳加持，7月整體獲利達82.92億元，相較於6月表現增長了約15%。累計前七月四大公股金控的獲利達到378.62億元，相較於去年同期已經突破500億元，今年公股金控的獲利確實比較吃力。

公股銀主管表示，因為國際新冠肺炎（COVID-19）比較嚴峻，短時間內外幣放款保守、也要關注海外放款的信用風險；加上央行降息的效應可能還會在第三季發酵，所以今年下半年雖然經濟情況會比上半年還要好，但是銀行在獲利上卻還是偏向保守，業績即使成長也僅在5%到10%之間，難有爆發性成長。

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股市活絡+股息收入 兆豐金7月賺逾30億元

受惠於資本市場、金融市場的活絡，兆豐金7月稅後純益為31.6億元，較6月的29.24億元，月增8%以上；累計前七月稅後純益達到144.42億元，每股稅後純益（EPS）突破1元，達到1.06元。

兆豐金表示，7月各上市櫃公司陸續除息，有部分股息進帳，衝高各子公司獲利；加上7月台股站上高點，旗下子公司表現優秀，兆豐證券持續有良好的成績，7月稅後純益有2.27億元，累計稅後純益達到9.38億元、兆豐票券也有3.31億元，累計稅後純益17.49億元；加上處分部分債券，也貢獻不少兆豐金的獲利。

合庫金持續成長 前7月獲利略落後去年

合庫金7月獲利16.47億元，較6月還要多賺一些，主要還是來自於利息收入的增長，累計前七月稅後純益已經達到96.98億元，雖然不及去年已經破百億元，但是也僅離百億元一步之遙，合庫金的EPS也達到0.72元。

▲第一金控累計前7月也賺破百億元，較去年衰退縮減為一成左右。（圖／記者吳靜君攝）

金融交易推升 第一金累計獲利也破百億元

第一金7月稅後純益為20.02億元，較6月份成長超過一成，為12.6%；累計前七月稅後純益為107.66億元，僅差去年10多億元，年減率為10.7%，EPS為 0.86元，在公股金控中表現頗佳。

其中主要子公司一銀因股利收入，有利於銀行的投資與金融交易收益，加上因為7月又多一天營業日，這也有利於7月的獲利；至於海外的放款，一銀表示，部分原本可能有問題的海外放款現在都陸續出現轉機，所以即使現在逾期放款目前還有些偏高，預期8月可望轉佳；整體而言，第一金與一銀的表現比起調整後的預算還要來得優秀。

提存費用減少 華南金7月獲利10億元之上

華南金控7月單月終於賺回10億元以上，為14.83億元，累計前七月稅後純益29.56億元，EPS為0.24元。

華銀6月因為放款量增加，所以呆帳提存稍微較多，但是7月就回歸正常，所以提存帳費用就減少了3億元，加上部分的股息收入，以及多一天的營業日，華銀7月稅後純益也有11.76億。

▼四大公股金控7月獲利與前7月獲利情形。（圖／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）