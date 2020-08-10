　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

四大公股金控7月賺破80億元稍有回春　銀行主管仍保守看待下半年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼兆豐金,兆豐銀,兆豐銀行。（圖／兆豐金提供）

▲兆豐金7月賺超過30億元，獲利動能回春。（圖／兆豐金提供）

記者吳靜君／台北報導

四大公股金控獲利出爐，7月四大公股金控獲利受惠於股市活絡、股息進帳加持，7月整體獲利達82.92億元，相較於6月表現增長了約15%。累計前七月四大公股金控的獲利達到378.62億元，相較於去年同期已經突破500億元，今年公股金控的獲利確實比較吃力。

公股銀主管表示，因為國際新冠肺炎（COVID-19）比較嚴峻，短時間內外幣放款保守、也要關注海外放款的信用風險；加上央行降息的效應可能還會在第三季發酵，所以今年下半年雖然經濟情況會比上半年還要好，但是銀行在獲利上卻還是偏向保守，業績即使成長也僅在5%到10%之間，難有爆發性成長。

請繼續往下閱讀...

股市活絡+股息收入　兆豐金7月賺逾30億元

受惠於資本市場、金融市場的活絡，兆豐金7月稅後純益為31.6億元，較6月的29.24億元，月增8%以上；累計前七月稅後純益達到144.42億元，每股稅後純益（EPS）突破1元，達到1.06元。

兆豐金表示，7月各上市櫃公司陸續除息，有部分股息進帳，衝高各子公司獲利；加上7月台股站上高點，旗下子公司表現優秀，兆豐證券持續有良好的成績，7月稅後純益有2.27億元，累計稅後純益達到9.38億元、兆豐票券也有3.31億元，累計稅後純益17.49億元；加上處分部分債券，也貢獻不少兆豐金的獲利。

合庫金持續成長　前7月獲利略落後去年

合庫金7月獲利16.47億元，較6月還要多賺一些，主要還是來自於利息收入的增長，累計前七月稅後純益已經達到96.98億元，雖然不及去年已經破百億元，但是也僅離百億元一步之遙，合庫金的EPS也達到0.72元。

▲▼一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲第一金控累計前7月也賺破百億元，較去年衰退縮減為一成左右。（圖／記者吳靜君攝）

金融交易推升　第一金累計獲利也破百億元

第一金7月稅後純益為20.02億元，較6月份成長超過一成，為12.6%；累計前七月稅後純益為107.66億元，僅差去年10多億元，年減率為10.7%，EPS為 0.86元，在公股金控中表現頗佳。

其中主要子公司一銀因股利收入，有利於銀行的投資與金融交易收益，加上因為7月又多一天營業日，這也有利於7月的獲利；至於海外的放款，一銀表示，部分原本可能有問題的海外放款現在都陸續出現轉機，所以即使現在逾期放款目前還有些偏高，預期8月可望轉佳；整體而言，第一金與一銀的表現比起調整後的預算還要來得優秀。

提存費用減少　華南金7月獲利10億元之上

華南金控7月單月終於賺回10億元以上，為14.83億元，累計前七月稅後純益29.56億元，EPS為0.24元。

華銀6月因為放款量增加，所以呆帳提存稍微較多，但是7月就回歸正常，所以提存帳費用就減少了3億元，加上部分的股息收入，以及多一天的營業日，華銀7月稅後純益也有11.76億。

▼四大公股金控7月獲利與前7月獲利情形。（圖／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

▲▼四大公股金控7月獲利情形。（圖／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
米克拉颱風強降雨「最危險時間」！　西半部5地區嚴防致災
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

華銀砸1200萬元　補助每位員工1500元國內旅遊　慰勞紓困辛勞

股息入帳！15家上市櫃金控前7月賺破2000億　8家衝破百億大關

「中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽　募1500萬翻轉偏鄉孩童教育

安力-KY上半年獲利雙率雙增　每股稅後盈餘2.66元

東林鬧雙胞！東及開發出示52%股份驗證　董事：南港股東會穩操勝券

三大名師推薦熱門潛力股！　PS5概念股、綠能受惠股...6檔報你知

超越國泰金！富邦金前7月大賺逾500億　勇奪雙冠王

偽出國+報復性消費　離島免稅店7月銷售額創歷史新高

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

華銀砸1200萬元　補助每位員工1500元國內旅遊　慰勞紓困辛勞

股息入帳！15家上市櫃金控前7月賺破2000億　8家衝破百億大關

「中國信託女子公開賽」職業業餘配對賽　募1500萬翻轉偏鄉孩童教育

安力-KY上半年獲利雙率雙增　每股稅後盈餘2.66元

東林鬧雙胞！東及開發出示52%股份驗證　董事：南港股東會穩操勝券

三大名師推薦熱門潛力股！　PS5概念股、綠能受惠股...6檔報你知

超越國泰金！富邦金前7月大賺逾500億　勇奪雙冠王

偽出國+報復性消費　離島免稅店7月銷售額創歷史新高

「海警插紅旗」竟讓遊客繼續下水！　墾丁業者被勸竟怒嗆：要讓我們賺錢

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

桃園暴雨落石突墜下！女駕駛開車一半遭砸　驚悚畫面曝光

《精神病》結局收視暴衝！韓網一張圖讚爆：開始到收尾都完美

「星爵」克里斯普拉特老婆生了！　73歲岳父阿諾終於升格當外公

陳立農線上開唱燃炸舞台！　「吸2億人次」熱議：像從畫中走出的男子

《二十不惑》金句引共鳴：「試錯了是青春，試對了是長大！」

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

財經熱門新聞

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

重壓金融股　股利月領10萬想退休

7月電費179元！她只用「這4種」電器

康友-KY董事長黃文烈失聯　發言人呂泰翔：待確認違法事實將提告

存款族搶辦！台幣優利存款年息最高2%

「24小時」雙北外送！他公布最終薪資

加油要快！油價明起調漲「九五汽油逼近24元大關」

新台幣變大理財術！美元弱勢　投資人可提前卡位3種主流外幣

口罩實名制今起預購　14天9片下周一超商開放領取

士林夜市人潮漸散！網嘆：自己造成要怪誰

漲幅跑贏大盤！分析師曝今年「熱門金融股」表現排名

返鄉工作「少8千」猶豫了...網：快回去

四大國營事業結清331億舊制退休金　8865人九月退休金入袋

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面