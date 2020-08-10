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太陽能現曙光！茂迪第2季轉虧為盈　每股盈餘0.51元

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▲國際台灣智慧能源展,CIP,沃旭能源,聯合再生能源,元晶,茂迪,開暘集團。（圖／記者姚惠茹攝）

▲茂迪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

太陽能廠茂迪（6244）今（10）日公告，第2季單季合併營收10.21億元，季增37％；毛利率不僅在首季轉為正數的2%，更在第2季倍增達到兩位數的16%，創近10年以來的新高紀錄，稅後淨利1.83 億元轉虧為盈，EPS 0.51元， 提早達成單月及單季轉盈的目標。

茂迪表示，第2季獲利改善的主因為太陽能模組產品出貨量大幅增加，並因轉換效率提高而使得單位成本持續下降，技術領先讓電站建置成本下降2~3%，廣受客戶青睞，而第2季模組產品營收佔比已提高為8成，再加上近期電站案場持續開工，安裝太陽能模組板的需求大增，因此模組出貨暢旺。

請繼續往下閱讀...

茂迪指出，累計今年上半年毛利率10%，稅後淨利0.89億元，獲利也較去年同期大幅改善，EPS 0.24元，而在營業費用方面，茂迪營運成本管控成效顯著，第2季營業費用大幅降低到94百萬元。

營業外收支方面，茂迪表示，本季也有積極活化資產的貢獻，透過處分一廠廠房，對現金流量有相當的助益，所得資金用以償還銀行貸款，使得負債比率降低為62%， 並減少後續的利息負擔，財務體質更加穩健。

茂迪說明，新技術的開發方面也多有斬獲，像是與工研院已完成超高效N型的TOPCon電池開發，所封成的模組轉換效率率先超過21%以上，預計將在第4季投入市場，讓同樣的發電度數所節省的用地面積超過10%以上，為地窄人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用，大幅提升產品競爭力。

備受矚目的太陽能電廠業務方面，茂迪強調，公司運用自製抗強風抗腐蝕的高效模組，特別適合台灣高溫高濕的海島型氣候，目前旗下已有30多個電站，開發中的也有20多個，一步一腳印審慎開發，兼顧太陽光電發展及保護土地利用，全力開拓對環境友善的事業。

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