杏輝、杏國8/11同步停牌　傳胰臟癌新藥將公布最新進度

▲杏輝董事長李志文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏輝（1734）旗下杏國（4192）今（10）日雙雙宣布明（11）日同步停牌，市場傳出是因為杏國研發中新藥SB05PC(EndoTAG-1)第三期人體臨床試驗收案順利，日前已達到期中分析(Interim Analysis，簡稱IA)的條件，並在進行資料整理分析，可望公布最新進度。

杏國研發中新藥SB05PC(EndoTAG-1)為「帶正電荷微脂體」抗胰臟癌新藥，藉由帶正電的特性，快速累積於腫瘤新生血管內皮細胞(帶負電)部位，經由細胞內噬作用(endocytosis)進入細胞中，並藉由紫杉醇(paclitaxel)抑制細胞分裂與促進細胞凋亡特性，殺死腫瘤新生血管內皮細胞，進而達到阻斷腫瘤血管新生。

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杏國新藥三期臨床設計主要是針對使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後的二線用藥市場，並已獲美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國藥品法規單位准予執行胰臟癌第三期人體臨床試驗，更已分別取得歐洲藥品管理局(EMA)及美國FDA的胰臟癌孤兒藥認證資格。

根據美國國衛院癌症研究所(NIH)資料，胰臟癌將是2020年美國第二大癌症死因，胰臟癌仍是嚴重未被滿足的醫療需求市場，而FOLFIRINOX是胰臟癌的一線用藥中，整體存活期最長的，在全球已成為治療胰臟癌主流用藥趨勢，然而目前仍然沒有FOLFIRINOX治療失敗後的二線用藥，EndoTAG-1期待進一步取得全球唯一使用FOLFIRINOX治療失敗後的二線用藥的新藥執照。