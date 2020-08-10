【黃寶慧】慧眼看天下／美國封殺大陸APP 微軟「限期收購」TikTok！？　黃介正：川普要求收抽成，或許事前就設局！

新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普追殺中國大陸軟體:抖音國際版TikTok和微信，8月6日最新簽署的行政命令要求美國企業不能再和這兩個軟體及他們的母公司進行交易，另一邊又限期45天要求微軟和TikTok談妥收購方案，大幅壓縮中國大陸企業在美國市場生存的空間，TikTok於是決定自闢生路，反擊提告川普在行政命令中所援引的「國家安全理由」毫無根據、也沒有給相關企業一個回應的機會，違背美國憲法。同時TikTok也正在洽談和推特合併的可能性，致力打破遭川普和微軟「逼迫出售」的窘境。媒體報導川普鼓勵微軟收購TikTok時說「無論如何TikTok不能被中國控制，若是是由微軟或是其他非常安全、非常美國的公司買下，那就可以」。因為抖音來自中國大陸，所以就是不安全、有威脅? 淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正在《慧眼看天下》節目中表示，美國對於中國大陸的高度戒心，現在變成兩黨幾乎唯一的共識，因此即使在大選年，大家對於中國大陸的提防還是非常的高。這次拿TikTok開刀，主要還是考慮到資訊安全的問題，不過收購TikTok牽涉龐大利潤，對於川普來講，若是有錢可以賺，也是由美國人來賺，因此美國在可以收購的情況之下，黃介正不禁懷疑當初要下架TikTok，或許是事前就設好的一個局。

而現在傳出TikTok和微軟的收購談判金額是300億美元，約台幣9000億的天價，川普還兩度重申這筆交易一大部分必須進入美國的國庫，引來大陸官媒批評這種行為無異就是搶劫，美國媒體也說川普強逼TikTok賣給微軟，還要收中間費，有點像是黑幫作法，美麗島電子報董事長吳子嘉說，美國找不到任何的法律可以讓政府在交易中間抽成，美國財政部也表示他們沒有任何的法律可以來執行抽成的這件事情。但是微軟要買TikTok有很大的利益，因為TikTok已經是一個成功的社交媒體，擁有全世界註冊多達8億人，微軟原來是和企業做生意，最近幾年才跨入直接面對消費者的業務，TikTok的年輕用戶非常多，對微軟來說是非常重要的投資。

值得注意的是美國前四大科技龍頭，包括谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜，都沒有跳進抖音的收購案，除了政治因素還有這幾家公司都被點名參加反壟斷聽證會，而關於微軟積極收購TikTok，也有陰謀論傳出來，是為了和中國大陸有更深入的合作。川普特別點名同意微軟收購抖音，會不會是微軟和川普政府有甚麼私下的交易條件? 美麗島電子報董事長吳子嘉說分析，談判的細節中還有很多過程沒有公開，收購內容是甚麼也還不清楚，舉例來說:收購後伺服器要放在哪裏? 先前美國提出的國安疑慮，就是擔心用戶資料遭中國大陸政府監控，如果收購後，改將伺服器設在美國，將換成美國可以收到他國用戶的情報資訊，因此這中間牽涉談判雙方勢力強弱的問題，而不是孰是孰非的問題。另外，吳子嘉表示他最初聽到收購的價格是500億美元，現在報導中普遍出現的數字變成300億美元，可能反應TikTok一方持續處於弱勢，在45天這麼短的談判期內，可能會再被砍價出現新的價格。反觀微軟迫切需要擴大市場的立場，如果順利收購TikTok，以商業的層面來看，不一定是為了打壓中國大陸，而是和美國國內其他競爭者Google、Facebook來比較，從大企業積極擴張、充滿野心的態度出發進行探討。

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