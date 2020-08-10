巧新7月營收年減逾17%！豪華車廠暑休後「拉貨力道增溫」　將加速備貨

▲巧新科技鍛造鋁合金輪圈，且具客製化輪圈實力，主要客戶為歐美豪華品牌車廠。圖為巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車輪圈大廠「巧新科技」（1563）公布2020年7月營收達4.37億元，月減7.6%，年減17.48%；累計前7月合併營收為27.9億元，年衰退22.28%。巧新表示，現已進入傳統品牌車廠暑休淡季，不過主要客戶備貨力道仍穩定。

巧新指出，7月、8月為車廠的傳統暑休淡季，加上目前疫情蔓延造成全球經濟前景不明、新台幣匯率升值影響，因此整體營收較上月趨緩，不過，觀察全球新車銷售表現持續回復軌道，豪華汽車品牌車廠搶占市場份額的態勢不變，主要超跑、豪華汽車車廠客戶有機會在暑休後加速備貨力道提升。

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觀察全球政府與品牌車廠皆投入龐大資金及技術積極朝向電動車、節能減碳、自動駕駛等技術進程，巧新透露，如豪華汽車品牌車廠包括勞斯萊斯（Rolls-Royce）、法拉利（Ferrari）、保時捷（Porsche）、BMW寶馬集團等電動化戰略漸漸清晰，不僅保留卓越運動的基因與精緻工藝設計，加上電機結合能源展現動力與續航力，推進豪華汽車品牌的新航向，創造汽車零組件供應鏈市場需求前景大。

巧新認為，客製化輪圈不僅可結合空氣動力學，同時兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢，有助於滿足主要客戶發展電動車的需求，未來隨著主要客戶的訂單需求持續增加，將對整體營運帶來正面的挹注。

展望第三季，巧新持審慎樂觀看法。巧新表示，目前全球多地車展活動已逐步展開、品牌車廠祭出促銷活動推新車款、政府優惠政策刺激出台等，使消費者購車潮逐步增加，有助於品牌車廠持續看好下半年新車銷售，主要客戶良好的拉貨力道將挹注巧新整體營運正向成長的動能。