北韓「又洩了」！南韓水災31死...文在寅表遺憾　統一部灑錢「先救北韓」

▲南韓新上任的統一部長李仁榮。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

朝鮮半島（韓半島）連日來暴雨成災，在南韓總統文在寅6日視察郡南水壩時表達遺憾立場後，北韓（朝鮮）今（10）日又在未通報南韓的情況下，打開臨津江上游的黃江水壩水閘門排水，導致下游南韓境內的必勝橋水位從1公尺暴漲至7.35公尺。

然而甫上任的南韓統一部長李仁榮卻表示，將檢討擴大對北韓的人道支援，引起朝野爭議、更增添民眾不滿情緒。

根據韓媒《中央日報》，雖無直接證據顯示北韓開放水閘門排水，然而不僅必勝橋水勢暴漲，就連郡南水壩也再次超過警戒水位，來到32.03公尺，南韓軍方研判，可能與北韓私自打開水閘門排水有關。

連續10天的集中性暴雨，加上北韓打開水閘門，使得南韓境內共出現31人死亡、11人失蹤、近7千多名災民無家可歸；然而南韓統一部卻在10日的例行記者會上指出，北韓江原道平康郡1至6日降下總雨量854毫米的暴雨，已快達到年平均降雨960毫米的水準，因此考慮將檢討「北韓」境內的災情與受損狀況，提供人道支援。

▲北韓曾開放黃江水壩洩洪，造成南韓臨津江沿岸露營、捕漁民眾喪命。（圖／達志影像／美聯社）

南韓統一部如此態度，引起國內輿論反彈，出現檢討聲浪。根據《JTBC News》，被選定為「特別災難區域」的災民，若住宅淹水，僅能向政府提領災難支援金100萬韓元（約新台幣2萬5千元）；然而南韓統一部卻一心只想著如何對北韓提供金錢與物資上的援助，且北韓當局至今仍未對此做出任何反應，因此遭批評「以支援（向北韓）求愛」。

而根據韓媒《SBS News》5日獨家報導，李仁榮所主導的統一部，欲透過民間團體向北韓購入開城高麗人參酒、柳京燒酒、篤斯越橘酒等象徵北韓的35項名酒，總價約達1億5千萬韓元，考慮到國際社會仍未解除對北韓的經濟制裁，考慮以南韓的砂糖作為貿易交換物件。

計畫中，南韓將以「南北統一農事聯盟」之組織，北韓則以「開城高麗人蔘貿易公司」做為此案交涉對象，並以中國企業擔任仲裁者。報導指出，該計畫僅剩最後一步驟，只要南韓統一部簽字同意，此案就能執行。

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